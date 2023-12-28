艾塔迪那市聖誕街道 擁百年歷史

被列為國家歷史名錄的聖誕樹街巷。（記者啟鉻╱攝影）

南加州 在聖誕節 及新年期間，艾塔迪那市（Altadena）有一個跨越百年的傳統觀光 項目，即具有103年歷史的璀璨聖誕樹街巷（Christmas Tree Lane），被譽為歷史最久遠、最壯觀的節日裝飾街區之一。這條全美聞名的街巷，位於Santa Rosa街，全長約0.7哩。

與其它節日裝飾不同，這裡的主要亮點，是高聳巨大雪松樹（Deodar cedar trees），懸掛著燈光點綴，營造出夢幻節日氣氛。這條街巷1990年列入國家史蹟名錄（NRHP），同時也被列為加州歷史地標。

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這些雪松樹是1885年由該市創始人伍德伯瑞（ John Woodbury）種植。1920年，一名百貨公司業者組織第一次樹燈點亮活動，吸引大批民眾。當時，這是非常具有開創性的活動，引入了當時剛發明不久的汽車和電燈。

每年9月至12月的十個周末，數十名居民和學生自願參與，將數千盞燈飾懸掛在這條古老街道的150棵雪松樹上。每年12月的第二個周六舉行點燈儀式，2023年是該儀式的第103周年。鑑於聖誕樹街巷的獨特，以及被譽為全美歷史最悠久且最大的樹燈點亮活動，因而成為加州歷史地標，並被列入國家史蹟名錄。 歷史地標介紹。（記者啟鉻╱攝影） 聖誕樹街巷居民裝飾。（記者啟鉻／攝影） 聖誕樹街巷居民裝飾。（記者啟鉻／攝影）

每年舉行點燈儀式，主辦者會帶領參與者倒數計時，點亮整條街巷燈飾，展現令人讚嘆的璀璨節日燈光和夢幻色彩。據介紹，儘管主辦者得到縣府支持，但裝飾工作完全由義工完成。他們使用滑輪系統將燈飾吊上樹木，工作很辛苦。整個裝飾過程需要約八周。同時在一整年中，CTLA成員並不僅停留在裝飾上，還負責照顧這些樹木，因為樹木一直受到乾旱、根腐菌和強風影響。在淡季裡，志願者們清理樹木底部灌木，再利用松針作為覆蓋物，保持土壤濕潤。

除這項傳統活動外，近年來，協會還舉辦家居裝飾比賽，回應社交媒體上一些對街巷活動「太簡單」的抱怨。優勝者獲得一個牌匾、榮譽和現金。儘管有人對此表示失望，但CTLA強調歷史街巷的美感源於樹木，不需要過於華麗和花俏的裝飾。