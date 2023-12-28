我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紓困金遭盜領 華人苦追2年 重新拿到600元

佛州一家為聖誕禮多寡開槍 14歲少年射死姊 再遭兄射傷

艾塔迪那市聖誕街道 擁百年歷史

記者啟鉻╱洛杉磯報導
被列為國家歷史名錄的聖誕樹街巷。（記者啟鉻╱攝影）
被列為國家歷史名錄的聖誕樹街巷。（記者啟鉻╱攝影）

加州聖誕節及新年期間，艾塔迪那市（Altadena）有一個跨越百年的傳統觀光項目，即具有103年歷史的璀璨聖誕樹街巷（Christmas Tree Lane），被譽為歷史最久遠、最壯觀的節日裝飾街區之一。這條全美聞名的街巷，位於Santa Rosa街，全長約0.7哩。

與其它節日裝飾不同，這裡的主要亮點，是高聳巨大雪松樹（Deodar cedar trees），懸掛著燈光點綴，營造出夢幻節日氣氛。這條街巷1990年列入國家史蹟名錄（NRHP），同時也被列為加州歷史地標。

影音來源：記者啟鉻

這些雪松樹是1885年由該市創始人伍德伯瑞（ John Woodbury）種植。1920年，一名百貨公司業者組織第一次樹燈點亮活動，吸引大批民眾。當時，這是非常具有開創性的活動，引入了當時剛發明不久的汽車和電燈。

每年9月至12月的十個周末，數十名居民和學生自願參與，將數千盞燈飾懸掛在這條古老街道的150棵雪松樹上。每年12月的第二個周六舉行點燈儀式，2023年是該儀式的第103周年。鑑於聖誕樹街巷的獨特，以及被譽為全美歷史最悠久且最大的樹燈點亮活動，因而成為加州歷史地標，並被列入國家史蹟名錄。

歷史地標介紹。（記者啟鉻╱攝影）
歷史地標介紹。（記者啟鉻╱攝影）
聖誕樹街巷居民裝飾。（記者啟鉻／攝影）
聖誕樹街巷居民裝飾。（記者啟鉻／攝影）
聖誕樹街巷居民裝飾。（記者啟鉻／攝影）
聖誕樹街巷居民裝飾。（記者啟鉻／攝影）

每年舉行點燈儀式，主辦者會帶領參與者倒數計時，點亮整條街巷燈飾，展現令人讚嘆的璀璨節日燈光和夢幻色彩。據介紹，儘管主辦者得到縣府支持，但裝飾工作完全由義工完成。他們使用滑輪系統將燈飾吊上樹木，工作很辛苦。整個裝飾過程需要約八周。同時在一整年中，CTLA成員並不僅停留在裝飾上，還負責照顧這些樹木，因為樹木一直受到乾旱、根腐菌和強風影響。在淡季裡，志願者們清理樹木底部灌木，再利用松針作為覆蓋物，保持土壤濕潤。

除這項傳統活動外，近年來，協會還舉辦家居裝飾比賽，回應社交媒體上一些對街巷活動「太簡單」的抱怨。優勝者獲得一個牌匾、榮譽和現金。儘管有人對此表示失望，但CTLA強調歷史街巷的美感源於樹木，不需要過於華麗和花俏的裝飾。

如果您想體驗懷舊而溫馨的節日燈光之旅，請在每年12月的第二個周六後來到艾塔迪那聖誕樹街巷，樹木裝飾燈會每天點亮，一直持續到次年1月7日午夜。到2月，志願者們將開始拆卸燈飾，為下一個假日季做準備。活動詳情可上網查詢www.christmastreelane.net

活動標誌。（記者啟鉻／攝影）
活動標誌。（記者啟鉻／攝影）

加州 聖誕節 觀光

上一則

亞市新公寓樓建案 提供319住宅單位

下一則

賣車險審核拖時間 州府要開罰

延伸閱讀

梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影

梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影
聖誕必吃 日本高島屋蛋糕大量貨不對板 慘照網路廣傳

聖誕必吃 日本高島屋蛋糕大量貨不對板 慘照網路廣傳
聖誕奇蹟 通膨降溫加另兩股力量 2024全球可免衰退

聖誕奇蹟 通膨降溫加另兩股力量 2024全球可免衰退
美股聖誕慶祝行情過後... 分析師提醒慎防漲多回吐

美股聖誕慶祝行情過後... 分析師提醒慎防漲多回吐
英王室聖誕彌撒哈利一家缺席 威廉曬全家福

英王室聖誕彌撒哈利一家缺席 威廉曬全家福
告別聖誕樹 金山定點定時回收再利用 民眾別錯過

告別聖誕樹 金山定點定時回收再利用 民眾別錯過

熱門新聞

李筱莉（右）在某次大會上擔任翻譯。（圖：李筱莉提供）

翻譯惹禍 南加華女生病說想死 慘被關精神病院

2023-12-24 21:14
女孩過馬路時，被一輛正在左轉的廂車撞飛。（讀者提供）

華人區女高中生被撞飛 肇事者留中國號碼後消失？

2023-12-26 19:32
想要獲取加州認證的法庭翻譯資格，需要通過三項嚴格的考試。（取材自Pexels）

這職業年薪可達10萬 華人擁天然優勢

2023-12-25 13:47
年末假期臨近，各大車商換上節日裝飾，加大優惠力度。（記者金維多／攝影）

年末車價打骨折 華人2萬5折扣超低利率抄底豪華電車

2023-12-23 15:09
八方雲集在美目前有數家已簽約的門店，（八方雲集提供）

八方雲集擴張美國版圖 年底前南加州連拓兩據點

2023-12-26 06:25
會計師提醒民眾，千萬不要將社安號隨意告知他人。（Pexels）

華人借社安號給朋友開銀行卡 惹上官司還坐牢

2023-12-20 15:32

超人氣

更多 >
房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案

房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案
梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影

梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影
遭割喉台學生過世 身中10刀 刀刀致命…教唆者是頭痛分子

遭割喉台學生過世 身中10刀 刀刀致命…教唆者是頭痛分子
紐約布碌崙華婦在店內遭強暴 2同事被刀脅迫「安靜」

紐約布碌崙華婦在店內遭強暴 2同事被刀脅迫「安靜」
不再是說來就來 紐約聯合兩市下達無證客入城禁令

不再是說來就來 紐約聯合兩市下達無證客入城禁令