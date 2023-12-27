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回顧2023／南加華人圈的「酸甜苦辣鹹」是…

李善均輕生 歐美媒體頭版報導「奧斯卡獎男星離世」

時薪下月漲 必勝客先爆裁員

編譯胡立宗／綜合報導
因應時薪調漲，Pizza Hut南加加盟業者開始辭退外送員，圖為Pizza Hut店家示意。（美聯社）
因應時薪調漲，Pizza Hut南加加盟業者開始辭退外送員，圖為Pizza Hut店家示意。（美聯社）

商業雜誌Business Insider報導，加州速食業員工明年元旦可以領時薪20元之際，Pizza Hut（必勝客）南加加盟業者卻開始辭退外送員。另一加盟商辭退近千人。這可能是近期加州薪水調漲前，最具指標的裁員案。

Pizza Hut一名外送員受訪時表示，做到明年2月5日資遣的話，可以領到400元，「但對已經工作九年的老員工來說，根本就是當面甩巴掌」。FOX Business探問時，業者尚未回覆。

裁員的包括PacPizza LLC，他們決定減少第一方（本身）的外送人力，而轉為依賴第三方外送，降低外送服務需要的支出，遵守聯邦「勞工調整和再培訓通知法」（Worker Adjustment and Retraining Notification Act）的WARN通知已經送到加州就業發展局（Employment Development Department）。

另一個加盟商Southern California Pizza Co.也宣布辭退州內841名外送員，受影響的區域包括洛杉磯地區、橙縣、聖伯納汀諾、河濱縣與范杜拉縣。多數加盟商將轉用Uber Eats、GrubHub、DoorDash的第三方送餐服務。

自2024年元旦起，加州基本時薪將調漲至16元，速食業更高、為20元，醫療業25元。另外很多縣市的起薪比加州還高。在Pizza Hut加盟店之前，已經有業者宣布調漲產品售價，但Pizza Hut加盟業者是第一批裁員的。

日前，有專家學者就分析，加州快餐店和醫療兩種行業的員工明年最低時薪會大幅升高，此舉會改變很多社會趨勢，對這些當前受益的員工也不見得全是好消息，譬如麥當勞就已在大力推展顧客自助訂餐結帳。果然，還沒進入2024年，已經有速食業先揮大刀。

加州 裁員 就業

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