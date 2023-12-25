每月750元 遊民能離開街頭

舊金山街頭的遊民。（美聯社）

南加大 Suzanne Dworak-Peck School of Social Work與基金會Miracle Messages合力為灣區 與洛縣的103位遊民 提供為期一年的每月750元基本收入，結果發現，這當中原本30%的人連棲身之處都沒有，但半年過後，只剩12%還得露宿街頭。

每個月有750元的基本收入，這在一般人來說可能差別不大，但對於遊民來說，這筆錢很可能就是能否脫困的關鍵了。

Miracle Messages的執行長Kevin F. Adler說，他們的構想來自先前的一個計畫，當時他們讓14個無家可歸者每月固定拿到500元，最後有三分之二的人找到棲身之處。

為了印證行政部門的解決方式不夠有效，因此本計畫沒有任何資金來自公部門，都由民間機構贊助。Kevin F. Adler說，透過公部門的作法，大家只會發現，花了幾千幾百萬元，但遊民還是遊民。

Kevin F. Adler說，遊民們獲得了資金之後，解決了很多長期困擾他們的問題，包括修車、還債，然後經濟狀況變好、生活條件也變好，「顯示他們比我們更清楚如何用錢，因此避開繁瑣的行政程序，直接把錢送到需要的人手上，才是遊民問題的真正解答」。

主持計畫的南加大教授Ben Henwood解釋，30%的人會把錢花在每日三餐上，20%的用來找地方住，11%至12%買了衣服、用來通勤，6%的拿去看病，13%則是花在其他項目，但是沒有亂花，而是用在能夠改善生活條件的東西上，這些是他們沒錢時不敢奢望的，因此雖然計畫只執行到一半，但露宿餐風的人已經少了18個百分點。

Ben Henwood表示，整體來說，參與的人平均年齡47歲，78%為少數族裔，非常類似於洛杉磯遊民的人口結構，「而他們都是收入不足的一群」，就算有工作，但是收入不夠維持生活，更無法買房子。