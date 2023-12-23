應徵者需列刑事紀錄 民權部告Ralph's、要求賠償求職者

加州民權部對Ralph's Grocery Co.提告。（路透）

加州 民權部（Civil Rights Department）近日對Kroger Co.的加州子公司Ralph's Grocery Co.提告，因為後者違反加州的「公平機會法」（Fair Chance Act），要求求職者提交刑事紀錄。

民權部指出，公平機會法保障數百萬有前科者的就業 機會，但在加州設有180多家分店的Ralph's卻要求應徵者提供刑事紀錄，沒有問題才能任職。公平機會法唯一的例外是，所犯刑案與職位權責相關者，雇主可以拒絕。

民權部因此要求Ralph's，賠償求償應徵者的損失，因此損失的薪資與福利 ，與心理情緒影響，外加懲罰性賠償。Ralph's對於路透的提問，暫時沒有回應。

此為公平機會法2018年通過後的首件訟案，民權部強調，更生人不可能沒由來地解決經濟與住房問題，而基本生活穩定是他們得以重返社會的基礎，沒有公平就業的機會就不可能脫離犯罪組織。

基於公平機會法，民權部已經調查了數百件申訴案，協助達成了70件和解。之所以提告，是因為無法與Ralph's達成和解。