我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「近萬平方呎、6臥室」金山今年最貴豪宅 3450萬元出售

本田宣布召修全球450萬輛車 燃油幫浦出包恐釀熄火

加州人口數減少 幅度趨緩 部分城市開始轉為增加

編譯胡立宗／綜合報導
南加人口減幅趨緩，部分原因在移民增加。圖為歸化宣誓典禮一景。（美聯社）
南加人口減幅趨緩，部分原因在移民增加。圖為歸化宣誓典禮一景。（美聯社）

加州財政廳（Department of Finance）最新統計顯示，儘管加州人口數仍下滑，但減幅已經開始趨緩，且不少大城市人口轉增，包括北加州聖他克拉拉、舊金山或南加聖地牙哥，人口都出現增加。

報告顯示，截至2023年7月1日，過去一年加州減少人口數約3.72萬人，下降0.1%。加州人口為3911萬。

財政部表示，移出放緩是多種因素造成的，包括出生和死亡、外國移民恢復到疫情前的水平（去年增加了11.5萬人）以及離開該州的人數比前幾年減少。值得注意的是，這段期間遷出加州的人數已降至26萬人，對比新冠疫情期間近30萬人移出明顯好轉。

該州的亮點之一是舊金山，該州的人口在新冠疫情大流行的頭兩年大幅下降，但今年起好轉，該城市不管是國內和國外移民數量均有所增加，使其總人口比去年增加了約4925人，增幅在加州排名第三。人口增幅最大的是灣區其他縣聖克拉拉縣和阿拉米達縣。

南加六縣也呈現同樣趨勢，2023年度雖然再減3萬7149位居民，7月1日當時的居民總計為2170萬人，不過減幅已經低於2021-2022年度。但出生減死亡人數達5萬8476人，高於前一年度的4萬2524人。

南加2021-2022年度遷出的人數高達11萬5187人，主因是疫情期間的嚴格管控，以及生活費越來越高，再加上國外移民減少。然而，2022-2023年度的經濟情況好轉，生活也逐漸回到正軌，移民人數增加，都使得減幅大為縮小。

南加六縣的人口變化如下：

洛杉磯縣：980萬人，本年度減少1萬5217人，低於前一年度的8萬6962人。

聖地牙哥縣：330萬人，增加3949人，也是六縣中唯一增加的，2021-2022年度減少5445人。

橙縣：310萬人，本年度減少1萬1765人，去年度則為1萬7305人。

河濱縣：240萬人，減少949人，低於去年度的4458人。

聖伯納汀諾縣：220萬人，減少8670人，高於去年度的3043人。

范杜拉縣：82萬5937人，減少4497人，亦高於去年度的6890人。

加州人口增加最多縣市(資料來源：加州財政廳 編輯部/製表)
加州人口增加最多縣市(資料來源：加州財政廳 編輯部/製表)

加州 疫情 南加

上一則

21日復會 台大重返南加大專校友會

下一則

運動行銷學問大 長榮團隊深耕8年進入2.0版

延伸閱讀

加州聖荷西一科技大樓欠貸2900萬 凸顯商辦市場陷困

加州聖荷西一科技大樓欠貸2900萬 凸顯商辦市場陷困
加州上月房市交易量大減 明年降息或好轉

加州上月房市交易量大減 明年降息或好轉
加州帝王縣鋰谷掀考察熱 華商有意投資

加州帝王縣鋰谷掀考察熱 華商有意投資
打造能源之都 加州帝王縣縣府展雄心

打造能源之都 加州帝王縣縣府展雄心
礙於競選經費 打造綠色加州 議員說的比做的多

礙於競選經費 打造綠色加州 議員說的比做的多
應對暴風雨季 加州做好防洪準備

應對暴風雨季 加州做好防洪準備

熱門新聞

性侵學生的杰奎琳·馬，曾被評為度最佳教師之一。（NBC 7）

南加「最佳」華女教師性侵年幼學生 觀看洗澡 指導性行為

2023-12-18 16:03
在邊境上的中國走線人。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱中國富人花120萬走線 原因令人淚崩...

2023-12-13 22:13
上面顯示了2021年1月的股票交易。（李女士提供）

華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單

2023-12-19 21:34
亞馬遜顯示包裹以送到的照片，結果完全不是Tina的家。(讀者提供）

華人亞馬遜被駭 賊用這招下隱藏訂單 事主難發現

2023-12-17 19:21
屋內被盜賊翻得一片狼籍。（雅頌提供）

華人家遭3賊入侵 名貴手表、飾品全丟 損失超萬元

2023-12-18 16:19
大量走線人等待非盈利組織的救濟。（記者陳開／攝影）

邊境直擊／中國走線人被關荒漠拘留營 生存臨嚴峻挑戰

2023-12-18 14:25

超人氣

更多 >
位居收入排行榜頂端1% 退休後社安金拿多少？

位居收入排行榜頂端1% 退休後社安金拿多少？
60歲以上 最需要這一類食物

60歲以上 最需要這一類食物
55元滑雪外套 比名牌更好…輕盈保暖又防水 3萬多人愛了

55元滑雪外套 比名牌更好…輕盈保暖又防水 3萬多人愛了
捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷

捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷
烘乾床單老捲成一圈？用這個小幫手就解決

烘乾床單老捲成一圈？用這個小幫手就解決