加州人口數減少 幅度趨緩 部分城市開始轉為增加

南加人口減幅趨緩，部分原因在移民增加。圖為歸化宣誓典禮一景。（美聯社）

加州 財政廳（Department of Finance）最新統計顯示，儘管加州人口數仍下滑，但減幅已經開始趨緩，且不少大城市人口轉增，包括北加州聖他克拉拉、舊金山或南加 聖地牙哥，人口都出現增加。

報告顯示，截至2023年7月1日，過去一年加州減少人口數約3.72萬人，下降0.1%。加州人口為3911萬。

財政部表示，移出放緩是多種因素造成的，包括出生和死亡、外國移民恢復到疫情 前的水平（去年增加了11.5萬人）以及離開該州的人數比前幾年減少。值得注意的是，這段期間遷出加州的人數已降至26萬人，對比新冠疫情期間近30萬人移出明顯好轉。

該州的亮點之一是舊金山，該州的人口在新冠疫情大流行的頭兩年大幅下降，但今年起好轉，該城市不管是國內和國外移民數量均有所增加，使其總人口比去年增加了約4925人，增幅在加州排名第三。人口增幅最大的是灣區其他縣聖克拉拉縣和阿拉米達縣。

南加六縣也呈現同樣趨勢，2023年度雖然再減3萬7149位居民，7月1日當時的居民總計為2170萬人，不過減幅已經低於2021-2022年度。但出生減死亡人數達5萬8476人，高於前一年度的4萬2524人。

南加2021-2022年度遷出的人數高達11萬5187人，主因是疫情期間的嚴格管控，以及生活費越來越高，再加上國外移民減少。然而，2022-2023年度的經濟情況好轉，生活也逐漸回到正軌，移民人數增加，都使得減幅大為縮小。

南加六縣的人口變化如下：

洛杉磯縣：980萬人，本年度減少1萬5217人，低於前一年度的8萬6962人。

聖地牙哥縣：330萬人，增加3949人，也是六縣中唯一增加的，2021-2022年度減少5445人。

橙縣：310萬人，本年度減少1萬1765人，去年度則為1萬7305人。

河濱縣：240萬人，減少949人，低於去年度的4458人。

聖伯納汀諾縣：220萬人，減少8670人，高於去年度的3043人。