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美墨邊境牆再高…仍有洞可鑽

記者子為、陳開、趙健／聖地牙哥報導
美墨邊境的圍欄經過數次升級，目前高度已經很高。（記者趙健／攝影）
美墨邊境的圍欄經過數次升級，目前高度已經很高。（記者趙健／攝影）

美國單方面修建的美墨邊界圍欄存在已久，目的就是為了攔阻不斷增加的無證移民。這道圍欄自川普執政時期被稱作「牆」，至今已被建得越來越堅固。

自1980年代以來，無證移民闖關，是美國面臨的主要社會問題之一。1994年，隨著「北美自由貿易協定」通過，美國首次在美墨邊境修建圍欄。自那以後，美國持續加強邊境安全措施。2006年9月，時任總統布希通過了「2006年安全圍欄法案」，決定在美墨邊境新建約700哩的內外兩排圍欄。

（影音來源：記者陳開、趙健、劉子為）

據統計，每哩圍欄的建造費用差別很大，在40萬元到1510萬元之間，平均每哩建造費用為390萬元。而且，建造費逐年上漲，2008年每哩牆的建造費用增長至650萬元。

2017年1月，時任總統川普簽署「促進邊境安全和移民執法」及「增進美國內陸地帶公共安全」，進一步限制無證移民進入美國。川普在未獲得國會批准情況下，動用聯邦政府資金用於加固或增築新牆。2023年10月，總統拜登決定延長部分地區的邊界圍牆。

世報記者探訪位於加州的美墨邊境時，發現牆已被修建得很高，許多牆上方還纏繞著鐵絲網。不過美墨邊境並非完全平地，許多山丘地段沒有建牆，部分無證移民便是通過這些缺口進入美國。

（影音來源：記者陳開、趙健、劉子為）

美墨邊境的圍欄仍存在缺口，左側是美國，右側是墨西哥。（記者趙健／攝影）
美墨邊境的圍欄仍存在缺口，左側是美國，右側是墨西哥。（記者趙健／攝影）

移民 美墨邊境 川普

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