電動車崛起 高速公路維修預算減

加州 立法分析辦公室（Legislative Analyst's Office）日前發布最新分析指出，加州駕駛逐漸從燃油汽車轉向電動車 ，未來十年該州汽油稅收將減少近60億元，若無法彌補此資金空缺，高速公路路況恐下降。

Calmatters報導，隨著隨著加州逐步實施旨在減少溫室氣體排放的重大政策（如零排放汽車和卡車規定），愈來愈多人轉向電動車。燃油稅和車輛註冊費用占加州交通支出費用的三分之一。

今年6月通過的預算 包括142億元加州交通資金。該報告預計，未來十年加州汽油稅將減少50億元（64%），柴油消費稅（diesel excise tax）減少2.9億元（20%），柴油銷售稅（diesel sale tax）減少4.2億元（20%）。

儘管購買電動車駕駛需支付道路改善費用，以彌補減少的稅款，但立法分析辦公室強調，總體而言，加州的資金在十年內仍將減少44億元，下降（31%）。分析指出，除非找到新的資金來源，否則用於高速公路計畫和當地道路維修資金將大幅減少。用於加州公車、火車和其他公共交通計畫相關資金也面臨下滑。

報告稱，公路維護主要由燃油稅提供資金，「我們預計，未來十年這些計畫資金將減少約15億元（26%），從57億元降至42億元。」

加州交通廳（Caltrans）尚未對此報告進行評論。立法者可透過減少交通支出來彌補經費不足，但這可能意味著道路路況惡化，他們也可能考慮進一步提高汽油稅或車輛註冊費，但對該州低收入社區將產生巨大影響。

這項報告發布之際，加州明年將面臨680億元預算赤字。州長紐森（Gavin Newsom）財務單位命令政府各部門和機構，控制從出差到辦公用品等各方面支出。

加州的目標是至2045年，將溫室氣體排放量，比1990年水平減少85%，屆時該州預計將實現整個加州零排放目標。目前的政策包括到2035年禁止銷售所有新的燃油車。