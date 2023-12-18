速食業時薪升 餐點售價看漲6%

加州薪資調漲，速食餐點也會跟著漲價。圖為麥當勞。（美聯社）

加州 速食業員工時薪2024年起將自20元起跳，這樣的增幅肯定會反映在餐點售價上，但是售價的漲幅會是多少？經濟學家根據實際案例指出，時薪由15.50元增至20元，意即30%的漲幅，反映到售價應該是6%，因此大麥克（Big Mac）原本賣7元的，明年應該變成7.42元。

KABC電視台訪問了多位學者專家，他們一致同意工資上漲肯定會反映在售價上，而McDonald's 、Chipotle等全國連鎖店都已決定漲價，只是幅度未知。長期研究麥當勞 薪資並在2021年發表論文的普林斯頓大學教授Orley Ashenfelter說，增幅不會像名嘴說的那麼誇張，應該在兩成左右。

Orley Ashenfelter研究麥當勞的薪資調漲已經長達數十年，他說根據過往經驗，薪資調漲10%，餐點售價應在2%。他強調，這不是憑空捏造，而是過去實際紀錄的統計數據，薪資漲幅的20%會反映在售價上，因此原本賣7元的Big Mac，多半會漲至7.42元。

不過，其他專家擔心的不只是物價上漲，因為時薪增加可能導致加州減少5萬個工作機會，還有備餐時間變長，用餐環境不太乾淨。學者指出，甚至有份報告指出，華盛頓州西雅圖市調薪多少，衛生違規數量就增加多少。

另一個趨勢則可能是，既然全美連鎖業者都要提高售價，那不如到不受影響的小型餐廳吃飯。