服務了百年 河濱白水橋將功成身退

河濱交通歷史地標白水橋。（居民提供）

南加內陸河濱縣（Riverside County）有一座年代悠久的白水橋（Whitewater Bridge)，位於聖戈爾格尼奧隘道 （San Gorgonio Pass）和沙漠地區。這是一座承載著近百年歷史的交通樞紐，自1924年4月開通以來，在早期的河濱地區交通發展中扮演著至關重要的角色，成為當地交通歷史上的重要地標之一，可惜即將被拆除了。

如果駕駛車輛行經10號高速公路到了白水橋附近，可以看到這座老橋與高速公路平行。當駕駛們飛馳而過時，橋下風景也在匆匆流轉，而老橋所見證歲月深邃而悠長。

開通於1924年4月的白水橋，還有幾個月就滿百歲。20世紀初，加州 政府撥款大興土木拓展公路建設，新的高速公路穿越河濱縣進入帝國谷（Imperial Valley），由此白水橋應運而生，為當地經濟發展提供了交通便利。

早先沒有架橋時，車輛穿越白水河並非易事。河床上遍布沙子水流湍急，以及大小石塊使得交通遇到了困難。駕駛們必須繞過河流，駛上一條凹凸不平沙路，然後才可到達距離新公路一哩遠、較為堅實地面上。到了1923年春季，加州公路委員會和河濱縣開始考慮在白水河上建造一座橋，以便更有效地將兩邊公路連接上。

1923年6月，建設橋樑計畫獲批，並實施招標。最終，兩家公司即Dewaard和Cobham公司承攬，完成了建設河濱和Rubidoux的新Rubidoux橋。白水橋施工一直持續到1924年4月峻工，開通後極大改善了當地交通。

儘管白水橋久經時光歷練，但在2023年8月突然遭遇到來自喜萊莉 熱帶風暴（ Tropical Storm Hilary），強降雨引發洪水 衝擊，洶湧河水侵蝕了橋墩基礎，同時損壞了橋樑，導致橋體部分崩塌。為了避免潛在威脅，加州交通局不得不決定拆除這座橋，結束了它在河濱縣交通史上承擔的令人難忘的角色。