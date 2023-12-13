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全球十大昂貴城市 加州占兩席

編譯組╱綜合報導

全球生活成本危機尚未結束，大城市居民生活成本遭受重擊。根據經濟學人智庫(Economist Intelligence Unit，簡稱EIU)發布年度全球生活成本指數，今年平均生活成本指數上漲7.4%，其中，雜貨價格上漲最快。加州的洛杉磯和舊金山被選入全球10個生活成本最高城市行列，分別排名第6和第10。

EIU全球生活成本部門主管杜特(Upasana Dutt)聲明預測，2024年通膨將持續放緩，因利率上升的後續影響、進而影響消費者需求。他警示指出，武裝衝突與極端氣候的上行風險仍持續存在；以色列-哈瑪斯戰爭的進一步升級，將推高能源價格，聖嬰現象超出預期影響、更加推高食品價格。

無可避免的是，生活成本增加代表著許多城市的生活成本更昂貴。新加坡與瑞士蘇黎世被評為世界是最昂貴的城市，後者自去年的第六位排名躍升首位，歸因於瑞士法郎(Swiss Franc)的強勢，以及高價位食品雜貨、家庭用品與休閒。新加坡昂貴的交通與服飾，也受到關注。

儘管去年紐約與新加坡並列第一，但根據研究，目前已跌至第三位、與瑞士日內瓦並列。香港排名第五，洛杉磯排名第六，巴黎被評為全球第七名昂貴城市。以色列的特拉維夫、丹麥的哥本哈根並列第八。值得注意的是，這項調查是在以色列與哈瑪斯衝突爆發之前所做。舊金山排名第十。

儘管今年全球生活成本上漲指數、略低於2022年同一時期調查記錄的8.1%，但數字仍明顯高於「歷史趨勢」(historic trends)。但也有部分好消息，公用事業水電價格是2022年調查紀錄最快上漲的類別，今年的通貨膨脹情況卻最低。

自2022年底中國取消新冠限制以來，供應鏈問題減緩，價格上漲速度正放緩當中。然而，隨著零售商將更高成本轉嫁給消費者，食品雜貨價格持續上漲。美國城市的水電費用、家務協助與菸草成本最高，西歐城市的休閒、交通與家庭用品成本最高。亞洲城市的食品雜貨與酒類價格最高。

2023年全球生活成本調查173個主要城市，比較200種產品與服務的超過400項單獨價格。2023年全球生活成本最高的十個城市如下：

1. 瑞士蘇黎世與新加坡(並列)。

3. 紐約與瑞士日內瓦(並列)。

5. 香港。

6. 洛杉磯。

7. 巴黎。

8. 以色列特拉維夫與丹麥哥本哈根(並列)。

10. 舊金山。

加州兩城市舊金山與洛杉磯，入榜2023年全球十大最昂貴城市排名。(圖取自舊金山縣...
加州兩城市舊金山與洛杉磯，入榜2023年全球十大最昂貴城市排名。(圖取自舊金山縣市政府臉書)

新加坡 以色列 舊金山

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