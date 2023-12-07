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加州高鐵 獲聯邦撥款60億元

編譯組╱綜合報導
加州將獲得聯邦政府60億元高鐵投資。（美聯社）
加州將獲得聯邦政府60億元高鐵投資。（美聯社）

根據加州州長辦公室6日消息，加州在今天收到通知，拜登政府將向加州撥款60億美元用於建設高速鐵路，投資於整個高鐵系統，包括舊金山、洛杉磯和中央山谷，打造南北連接以及與東部鄰州的連接。

加州高速鐵路管理局（California High-Speed Rail Authority）將獲得近31億元用於中央山谷的高鐵建設，支持連接舊金山和洛杉磯的總體最終目標。

另一個重要的鐵路項目， Brightline ，將獲得 30 億元，用於連接洛杉磯和拉斯維加斯（Las Vegas），該項工程有望在2027年初完成，趕得上2028年在洛杉磯舉行的夏季奧運會。該項目 80% 的建設將在加州進行，從而惠及加州的經濟和勞動力市場。

加州州長紐森（Gavin Newsom）表示：「加州正在實施全美首個時速 220 哩的電動高速鐵路項目。拜登政府的這一支持，是對加州的願景投下的信任票，而且是在一個關鍵的轉折點，為項目提供了新的動力。」

加州高鐵管理局獲得的 31 億元撥款，是該項目獲得的最大一筆撥款，它來自拜登總統具有歷史意義的「基礎設施投資與就業法案」（Infrastructure Investment and Jobs Act）。迄今為止，加州高路建設已為工會創造了 1萬2000 個工作崗位，並將為全州提供經濟實惠的清潔交通。

加州 洛杉磯 拜登

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