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加州地下水資源多 專家籲多開發可供賭城

編譯胡立宗／綜合報導
加州地下水蘊藏量遠高於地表水。（取自NBC電視台畫面）
加州地下水蘊藏量遠高於地表水。（取自NBC電視台畫面）

沙加緬度區域水管局（Sacramento Regional Water Authority）兼沙加緬度地下水管理局（Sacramento Groundwater Authority）的負責人派弗（Jim Peifer）近日投書非營利機構「Nevada Independent」，倡議加州積極開發、利用地下水資源，能夠減少對科羅拉多河的依賴度，對內華達等州來說亦是好事，因為內陸州就有更多水源可用。

派弗指出，一般人很難想到，沙加緬度的水資源利用，與拉斯維加斯的用水有何關聯？但他說，沙加緬度地區的地下水儲水機制相當先進，因此在乾旱季節也能供應南加所需。在加州所需水源能夠自給自足時，內華達等鄰州也不必擔心加州「搶水」，增加對科羅拉多河的依賴。

派弗進一步解釋，加州水資源部（Department of Water Resources）已經探明的地下蓄水量為8億5000萬英畝呎至13億英畝呎 ，高於地表水蓄水量的5000萬英畝呎。利用加州已經建好的水道系統，配上沙加緬度數十年累積的地下水利用經驗，北加的水也能供南加都市使用。

派弗說，在加州已經沒有地點可以再建水庫的情況下，增進地下水使用效能就成為必須走的路。目前雖然已經有許多機關參與，但如果能獲得聯邦或州級的奧援更好。美西各州未來如果能合力開發利用水資源，對於各州來說更是好事一件。

派弗強調，氣候變遷對水資源不是沒有衝擊，但並不是水資源減少，而是高山積雪所能供應的水變少，因此儲藏利用水資源的方式也要改變，增加地下水蘊藏就是個可行之道。

加州 南加 氣候變遷

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