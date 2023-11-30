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房客遭驅趕數量 超過疫情前

編譯胡立宗／綜合報導
遭到驅趕的租客越來越多。（Unsplash）
遭到驅趕的租客越來越多。（Unsplash）

許多事情都在恢復新冠疫情之前的「常態」，但是有一樣是讓租客倡議團體極為憂心的，意即驅趕租客的案件數恢復疫前常態，甚至比疫前更高。同時，驅逐數量與街頭遊民數量呈正比，社團擔心，驅趕數量越來越多，恐將引發更嚴重的社會問題。

非營利媒體CalMatters取得的政府資料與法庭文件顯示，加州禁驅令在2022年6月失效後，驅趕房客的案例與官司越來越多，特別是自2023年夏季之後，加州人口眾多的縣，案件數量更是超越疫情之前。就算是延長禁驅令的洛杉磯縣，增幅也相當明顯。

確實，很多房東抱怨，禁驅令已經讓他們好幾年收不到房租了，就算租客有工作也有收入，但還是不繳房租。但對經濟弱勢者來說，疫前疫後他們的狀況沒有改變，依照研究團體The National Equity Atlas的分析，至2023年9月，60萬加州人欠了18億元房租。

CalMatters分析了加州人口最多的19個縣，發現聖地牙哥縣2022年10月的申請驅趕件數超過1000件，今年每月平均723件。寇恩縣、范杜拉縣、史丹斯勞縣（Stanislaus County）、杜拉瑞縣（Tulare）至2023年8月只略低於疫前。

洛縣、沙加緬度縣、阿拉米達縣、聖馬刁縣（San Mateo）目前的申請數比疫前還高了10%。聖他克拉拉縣（Santa Clara County）今年至8月的平均，甚至比2019年的月平均高了35%。

柏克萊加大「都會流離專案」（Urban Displacement Project）負責人Tim Thomas說，他們一直希望避免的狀況還是出現了，這種「回歸常態」是他們最不想見到的。背後的原因，除了禁驅令的失效，還有通貨膨脹、新冠扶助計畫的中止。

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