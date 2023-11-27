參議員初選挺誰 國會同僚傷腦筋

三位主要的參議員候選人波特(左起)、謝安達和芭芭拉李都是現任代表加州的國會議員。(美聯社)

對於大多數加州的聯邦眾議員 來說，選擇自己支持的候選人通常並不是那麼有爭議。除了今年的聯邦參議員 初選。

由於他們的三位同事，屋崙的聯邦眾議員芭芭拉李（Barbara Lee）、爾灣的聯邦眾議員波特（Katie Porter）和布班克的聯邦眾議員謝安達（Adam Schiff）都要競選參議員，其他眾議員陷入了尷尬的境地。無論他們是否支持，他們都會冒著激怒加州下一任聯邦參議員的風險。

與其他有多個民主黨 人參加初選的州相比，加州民主黨處於一個獨特的艱難境地：他們有兩名參議員和52名眾議員，而且是僅有的幾個定期舉行會議甚至有指定工作人員的州代表團之一。加州民主黨人在華府期間幾乎每周三都會舉行午餐會，討論全州範圍內的問題和優先事項。當時的議長裴洛西會定期參加。

眾議員支持誰，不太可能影響選民，但有兩個好處：它們對於候選人的籌款至關重要，並且可以導致參議員對立法者的優先事項提供幫助。

有些人，例如康科德民主黨眾議員德索爾尼爾(Mark DeSaulnier)，試圖透過同時支持兩名參議員候選人芭芭拉李和謝安達來迴避政治風險問題。眾議員多夫（Sydney Kamlager-Dove）也是如此。

其他人，例如聖荷西民主黨眾議員羅芙根（Zoe Lofgren）則沒有選擇支持任何一位，因為她認為，作為黨團主席這樣做是不合適的。「三位強有力的候選人都是加州民主黨國會代表團的成員。作為當選的代表團主席，我目前不會支持任何候選人。」

謝安達獲得了裴洛西的支持。這位舊金山人很少對民主黨的競選中選邊，很少選擇一名男性而不是兩名女性。但這正是裴洛西在一月份支持謝安達時所做的，讚揚後者在領導針對川普的彈劾中所做工作。

裴洛西在競選初期就表態支持是不同尋常的。她沒有參加2008年喜萊莉與歐巴馬的民主黨初選，也沒有參與2016 年喜萊莉與參議員桑德斯(Bernie Sanders) 的初選，並在2020年拒絕公開支持拜登，直到他被確定為總統候選人。

洛杉磯縣民主黨眾議員巴拉甘告訴紀事報，她的感受很複雜。因為她第一次競選時得到的支持很少，也沒有得到民主黨的支持。她已經支持謝安達了。

她說，認可通常是基於現有的工作關係。 「你與加州的參議員沒有足夠的溝通和聯繫，所以你總是希望有與你共事過的人」她說。

洛杉磯民主黨眾議戈麥斯 (Jimmy Gomez) 告訴紀事報，他的支持也基於人際關係，支持某人「表示他們做得很好，確保他們支持同事」。他也支持謝安達。

芭芭拉李和波特得到眾議院同事的支持要少得多。前者有四人支持，後者僅有一人。

眾議院第三號民主黨人阿吉拉爾（Pete Augilar）告訴紀事報，他不打算支持任何人，但可能會在提交截止日期後發生變化。他說，「我們會看看會發生什麼，但我不排除採取立場。」