我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Target、瑪莎聯名聖誕新品 雪夜餅乾罐賣斷貨

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

睫毛膏暗指性侵？「抖音英文」你聽得懂嗎

編譯陳盈霖／合報導
網路媒體時代，如今青少年學的是抖音英語。(Unsplash網頁）
網路媒體時代，如今青少年學的是抖音英語。(Unsplash網頁）

美聯社報導，網路媒體時代新詞不斷湧現，儘管如今青少年學的是網路用語，然專家認為不論用何種術語討論，他們仍可從中學習嚴肅議題。

新澤西州中學教師利特曼（Emily Litman）說，過去被父母禁足的孩子會感嘆「我只想死」（just want to die），現在她的學生抱怨手機和抖音（TikTok）權限遭沒收時，會大聲說「我感覺自己不活了」（I feel so unalive）。她說，「孩子曾需學習英文，但現在學的是抖音英文（TikToklish）。」

Unialive指的是自殺或他殺而死，可用做形容詞或動詞，並加入社交媒體用戶創造的類似短語，如「睫毛膏」（mascaara），這意味著性侵之意。這種「替代用詞」是種變通方式，用於「欺騙」網路或應用程式，因它們會審查過於暴露或暴力發文或評論。

久而久之，這些似是而非的詞彙成青少年約定俗成的新詞。這些新詞除有趣外，還可讓孩子們安全的討論和理解嚴肅問題，然一些成年人認為這些詞彙過於危險與天真。

賓州大學語言學研究員貝爾特拉瑪（Andrea Beltrama）表示，這種轉變稱「詞彙創新」（lexical innovation）。雖然非抖音用戶聽到如睫毛膏等委婉討論性侵犯可能會感到不舒服，但這並不一定會消除談話的嚴肅性。

此外她說，使用unalive實際上可在年輕人間進行更有意義的討論，這給他們一種社區感和信任感，這是他們在使用成年人所用「自殺」（suicide）或「殺戮」（kill）詞彙時無法獲得的。就像「Let's go Brandon」，這句話源自一家體育廣播公司在比賽中誤譯一段關於拜登的粗俗口號，「unalive也有自己生命。」

史丹佛大學精神科教授阿德爾斯海默（Steven Adelsheim）也建議不用過度反應。「我認為當人們使用不活著作為翻轉描述時，他們明白自己在做什麼。」

抖音 性侵 新澤西州

上一則

高薪壓力小還可遠距 精算師成理想行業

下一則

自衛開槍被取消執照？警民說法不同

延伸閱讀

專挑火辣女網紅 色男「假扮閨密」聊隆乳 騙8女傳裸照

專挑火辣女網紅 色男「假扮閨密」聊隆乳 騙8女傳裸照
買融創房維權被打 亮亮麗君網上被封口、失望要離開鄭州

買融創房維權被打 亮亮麗君網上被封口、失望要離開鄭州
中國嚴打網路微短劇 爆紅宮鬥戲上線兩天遭下架

中國嚴打網路微短劇 爆紅宮鬥戲上線兩天遭下架
「拚搏成笑話」中國「亮亮麗君」事件惹關注…難怪年輕人躺平

「拚搏成笑話」中國「亮亮麗君」事件惹關注…難怪年輕人躺平
上海扣查多名萬聖節角色扮演者 騰訊抖音被約談

上海扣查多名萬聖節角色扮演者 騰訊抖音被約談
抖音看短影音也要收錢了 網：「我也可以不看」

抖音看短影音也要收錢了 網：「我也可以不看」

熱門新聞

張芳瑜奪冠並戴上后冠。（記者張庭瑜／攝影）

美國亞洲小姐選美 台灣佳麗艷絕全場 勇奪后冠

2023-11-19 15:44
兩元鈔票大有學問，身價不凡。圖為2003年版。（取自The Spruce Crafts網站）

2元美鈔 市價可能逾4500元 共有6版 新版也搶手

2023-11-23 01:18
華人區好市多現人潮。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

2023-11-21 22:07
受害者Emily和詐騙分子的微信通話。（讀者提供）

銀髮遇「殺豬盤」 華婦3周遭騙72萬…積蓄化烏有

2023-11-25 01:20
社群平台文章謊稱加州對餐飲排隊者徵19%智商稅，實則暗諷排隊現象。（小紅書截圖）

加州對餐飲排隊者徵19%稅 誰的智商出問題？

2023-11-19 19:35
報告顯示，大部分在餐廳用餐的美國人支付小費，不是一般認知。（Unsplash）

小費疲勞 超過一半人在餐廳給低於這個數

2023-11-21 20:42

超人氣

更多 >
台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一

台灣民意基金會新民調：柯文哲超車賴清德 支持度躍第一
被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常

被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常
利潤萎縮 中鋼企嘆2023年遭遇近5年最嚴重挑戰

利潤萎縮 中鋼企嘆2023年遭遇近5年最嚴重挑戰
哈密瓜汙染擴大 32州已99人中毒、2人死亡

哈密瓜汙染擴大 32州已99人中毒、2人死亡
赴日買UNIQLO真划算？內行推1單品必購「買到想砍手」

赴日買UNIQLO真划算？內行推1單品必購「買到想砍手」