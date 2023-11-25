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在家上班取消 愛達荷屋主被迫「賠錢賣掉」西雅圖房子

編譯胡立宗／綜合報導
Redfin發現，一成的屋主因為必須回辦公室上班而被迫賣屋。（美聯社）
Redfin發現，一成的屋主因為必須回辦公室上班而被迫賣屋。（美聯社）

房貸利率越來越高，更多屋主不願放棄舊貸款的低利率而換新屋，不動產買賣市場的流通量持續漸少，導致全美房屋中位售價年增3.9%，來到37萬6250元。但是房地產業者Redfin的最新調查卻發現近期有量增的跡象，因為10.1%的物件是因為公司強制屋主回辦公室而進入市場的，買家甚至可以因此省下大把鈔票。

從賣家的角度來看當然不是好事。ResumeBuilder.com指出，物流業的Amazon，科技業的Apple、Google與Meta，金融業的Goldman Sachs與JPMorgan Chase在內，高達90%的美國公司都要員工最晚在2024年底前回公司上班，不少大公司都在加州，就算是幾天不用上班的混合工作模式也是必須，因此至少十分之一的賣家是被迫賣房，就算削價出售也得忍。

新冠疫情期間成為房市熱門地點的愛達荷州樹城（Boise），Redfin指出現今很多屋主被迫賣房，其中兩名來自同公司的賣方就被要求回到西雅圖上班，否則就得捲鋪蓋走人，因為公司只給了半年緩衝期，他們可能得以損失10萬元的代價忍痛賣屋。

不過Redfin提醒，就算要趁現在買房的人，還是要守住貨比三家的底線，特別是在房貸選擇上。壓低房貸利息，除了多看幾家外，也可以提升自己的信用評等。房地美（Freddie Mac）發現，比價可以每年省下600元至1200元；信用評等超過660分的還能拿到7.64%或更低年利率，好過低於659分。

利率 加州 貸款

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