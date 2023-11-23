矽谷科技公司董事會 連傳戲劇性新聞

矽谷科技界紛紛傳出流言，猜測OpenAI 開除奧特曼背後真正原因。（美聯社)

舊金山亞太經濟合作組織（APEC）峰會結束還沒幾天，幾家矽谷科技公司的董事會已連連傳出戲劇性新聞。

曾在亞太經合會期間與Google與臉書母公司Meta主管於小組討論會交換意見的OpenAI 執行長奧特曼 (Sam Altman)，上周五遭這家名氣響亮的人工智慧公司董事會開除。

OpenAI 將奧特曼開除後，發表聲明指出，董事會經過仔細調查評估後，認為奧特曼與董事會之間溝通不甚坦白，阻撓董事會運作權力，根據這個理由，董事會不信任奧特曼有繼續領導OpenAI的能力。

OpenAI是舊金山一家著名的創投公司，推出轟動全球的聊天機器人ChatGPT之後名噪一時。然而由於發表開除奧特曼的聲明中語焉不詳，矽谷科技界紛紛傳出流言，猜測OpenAI開除奧特曼背後真正原因。

奧特曼遭董事會開除之後，OpenAI員工聯名簽署要求董事會解散的信。此外投資OpenAI的微軟公司已於上周日宣布，將聘雇奧特曼領導微軟AI研究團隊。微軟與OpenAI亦為合作夥伴。奧特曼獲悉微軟決定聘用他後，發表推文稱：「任務將繼續下去」。

除了奧特曼外，通用汽車旗下的一家舊金山自動車廠Cruise的執行長沃特(KyleVogt)亦於上周日辭職。一般猜測一輛Cruise機器人計程車在舊金山撞到一名行人之後，兩個加州政府機構決定停止Cruise公司繼續營運。

沃特於X(前Twitter)發文表示，他也是於家中車庫研發出自動車設備，過去10年間，已在美國各城市進行25萬次無人駕駛，啟發民眾對未來的想像。沃特辭職後，Cruise召回950輛自動車。

除此之外，聯邦司法委員會傳喚Discor、Snap、X（之前為Twitter）等公司的執行長出席12月6日聽證會。根據華盛頓郵報，聯邦司法委員會將聽取這些高科技主管有關網路安全，以及網路騷擾兒童問題。

國會代表指出，這些社交媒體公司代表不太願意與兩黨國會代表配合，進行調查。然而Snap與X公司指出，他們一直以誠信態度與國會司法委員會合作，並且已經同意出席參加聽證會。Meta執行長查克伯格與TikTok執行長表示將出席作證。