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范士丹參議員遺留 明年會四度列上選票

編譯林思牧╱綜合報導
范士丹遺缺選舉將會出現在選票上四次。（記者李怡攝影）
范士丹遺缺選舉將會出現在選票上四次。（記者李怡攝影）

已故加州聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)所留下的席位，2024年會四度出現在選票上，大多數州民還不知道這個罕見的情況，少數聽說的人也多半被搞得暈頭轉向。

明年3月加州的初選選票(primary ballot)上，將會為這個空缺出現兩個項目：首先是這個六年期職位的正常改選，到11月的大選時獲勝的人從2025年任職到2031年；第二是補任范士丹剩餘任期的職缺，最後當選的人可以任職到2024年1月。這樣算起來，這個職位會在明年兩次選舉的選票上出現四次。

目前已知有30多人參選，但是有意的人在12月8日之前還可以登記，州務卿辦公室要到12月28日才會公布合格的參選人。有些候選人名不見經傳，目前已宣布要競選正規六年職位的名人，包括民主黨籍聯邦眾議員謝安達(Adam Schiff)、凱蒂波特(Katie Porter)和芭芭拉李(Barbara Lee)，共和黨員則有洛杉磯名律師艾瑞克厄里(Eric Early)和職棒洛杉磯道奇隊(Los Angeles Dodgers)的傳奇投手史蒂夫哈維(Steve Harvey)。

民主黨資深策略師米契爾(Paul Mitchell)指出，一張選票上同一個職位出現兩次，很可能會造成選民「公平」地把一個職位給一位候選人，另一個職位給另一位候選人。舉例而言，一位熱愛棒球的民主黨選民，可能會把任期所剩無多的職位給共和黨的哈維，但卻把六年任期的職位給本黨的某位候選人。

對候選人而言，一張選票上同一個職位出現兩次，代表每位候選人從某位金主身上可以合法得到雙倍的政治獻金。聯邦選舉法規定，初選中(primary)候選人從某位獻金者身上最多可得3300元，大選(general election)中也是3300元，但是候選人如果列名在每張選票的兩個選項上，可得的金額可以加倍，也就是6600元的兩倍，那就是1萬3200元。

洛杉磯道奇隊傳奇投手史蒂夫加維有意參選聯邦參議員。(加維臉書)
洛杉磯道奇隊傳奇投手史蒂夫加維有意參選聯邦參議員。(加維臉書)

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