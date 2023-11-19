APEC企業領袖峰會 紐森大談加州環保優勢

紐森在APEC期間大談加州的經濟實力越來越強，同時宣傳加州先進的環保概念，圖為他與日本代表團討論氣候變遷合作時照片。（取自州長辦公室）

亞太經合會（APEC）領袖峰會日前在舊金山舉行。當其他國家領袖正在商議國際事務時，加州 州長紐森 也沒閒著，接受英國廣播公司（BBC）訪問時，一邊大談加州的經濟實力越來越強，一邊宣傳加州先進的環保概念。舊金山標準報意在言外地稱，「確有（國家）領袖風範」。

企業領袖峰會（CEO Summit）舉行期間，紐森與BBC的主持人Helena Humphrey對談15分鐘。期間，紐森凸顯加州不只是美國重要的一州，更是全球的重要成員，標準報因此稱紐森的總統夢更為鮮明。

在談到生產總值（GDP）時，紐森強調加州正要超越德國，更已經超越英國。這時他還開了個玩笑，多虧了英國退出歐盟，加州才能大跨步超車，Helena Humphrey則是微笑地說「恕不評論」。

紐森還強調，加州的優勢正在於引領全球環保動能，因此特斯拉不能沒有加州，就算總部已經搬到德州還是一樣。為了強調加州的環保優勢，紐森還舉了他先前與中國國家主席習近平的會面，與他在天堂鎮山火（Paradise Fire）後與前總統川普 的談話為例。

不過紐森對川普並不客氣，特別點出川普根本不信山火越來越猛是因為全球氣候變遷，「他反倒跟我說，你們啊，應該多耙梳整理林地」，而且川普是認真地認為，應該拿耙子親手整理林地。

舊金山標準報說，在提到訪中之旅的回程時，紐森認為他七歲的兒子應該會以父親為傲，因為他對氣候變遷做出實質貢獻，「真有領袖風範」（How presidential.）。