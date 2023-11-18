無證移民總數 加州全美最高

無證移民的來源國出現變化，墨西哥的人數持續減少。圖為進入加州、尋求庇護的中國移民。（美聯社）

丕優研究中心（Pew Research Center）的最新報告指出，分析聯邦資料後得知，2017年至2021年間，加州 的無證移民減少15萬人，但190萬人的總數仍然高於其他各州。不過，丕優的數據並未包括2021年3月後的變化，因為後續移民大增，因此現今實際人數可能還更多。

丕優的報告指出，在這期間內，只有佛州與華盛頓州 的無證移民還在增加，佛州多了八萬人，華盛頓州多了六萬人。華盛頓州的增加人數可能來自東亞與印度。

總數低於加州的依序為德州、佛州、紐約州、新澤西州與伊利諾州。不過，移民集中的現象已經改變，前六大州的人口數在1990年占全美的80%，但2021年初已經降至56%。

全美而言，2021年的非法移民 為1050萬人，少於2007年的1220萬人，但高於2019年的1020萬人。丕優的資深人口分析師Jeffrey Passel指出，2021年後的反彈，可能是因為川普執政時期的強勢作為暫時壓低。

另一方面，美國的合法移民也在持續增加，2021年占總人口的14%。Jeffrey Passel認為，歸化的人數增加，一方面可能因為對於非法的取締越來越嚴，另一方面則可能因為2008年後，移民更願意參加總統大選的投票。

整體來說，在此期間，來自墨西哥的無證移民少了90萬人，但委內瑞拉、印度與加拿大等其他國家的人數卻快速增加。這部分，Jeffrey Passel認為與加州無證移民人口減少有關，因為加州的墨裔人口眾多，但華盛頓州的增加就與其他來源的增加有關了。

同時，就算總人數相去不遠，但是結構已經出現變化，來自其他國家的移民，占比越來越高，但墨西哥來的移民卻越來越少，Jeffrey Passel認為這個趨勢還將延續幾年。