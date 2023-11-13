辨識假新聞 明年中小學必修

加州AB873號法案旨在提高未成年學生辨識假新聞的能力，已獲州長紐森簽署通過。（Getty Images）

為了打擊網路不實訊息充斥的現象，加州 希望提高K到12年級學生的媒體素養（media literacy），要求學生學習媒體相關知識與技能，以獲得識別假新聞的能力，以及對網路訊息具備思辨能力。

加州州長紐森（Gavin Newsom）上個月簽署了AB873號法案，這項法案要求加州K到12年級學校從明年起，逐步將媒體知識融入包括英語、科學、數學、歷史、社會等必修課中。

提出法案的加州眾議員波爾曼（Marc Berman）說：「就像我們在過去十年看到的那樣，網路上發生的事可能對現實世界產生可怕的影響。不實訊息的散播可能會影響全球、甚至導致致命後果。我們有責任教會下一代鑑別網路內容，對各種虛假訊息、宣傳和陰謀論有所防範。」

丕優研究中心（Pew Research Center）2022年進行的一項調查發現，美國30歲以下的成年人相信社群媒體 的程度，與相信全國性媒體的程度不相上下。而去年進行的蓋洛普民調（Gallup poll）顯示，整體而言，美國只有7%的成年人「非常相信」媒體。

支持這項法案的人認為，透過教育 學生如何識別可靠的新聞來源，以及讓學生了解媒體在民主政治中扮演的角色，可以改變年輕人過度信賴社群媒體的現象。

洛杉磯縣教育廳圖書館服務經理歐姆斯比（Jennifer Ormsby）說：「愈來愈多人否認納粹大屠殺、否認氣候變遷、陰謀論當道，加上現在的人工智慧，都說明了媒體素養對我們的民主而言有多重要。2016年的選舉已經讓人認識到假新聞的潛在危險。」

提倡加強K到12年級學校媒體素養的非營利研究組織Media Literacy Now指出，除了加州，德州、紐澤西州和德拉瓦州也通過了提高學生媒體素養的法律，其他十幾個州也正在制定相關法案。

不過，加州AB873號法案的要求並未達到Media Literacy Now的建議，因為加州並未提供教師培訓、成立諮詢委員會、調查或監督法律實施成效的資金。

服務於舊金山聯合學區（San Francisco Unified）、專門負責對小學教師進行媒體素養培訓的艾利薩迪（Ricardo Elizalde）認為，小學是引進這個課題的最佳時機。