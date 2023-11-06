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LGBTQ+青少年熱線 接死亡威脅

編譯廖宜怡／綜合報導
加州LGBTQ+青少年精神健康熱線收到死亡威脅留言，發現電話竟然是舊金山地區一名科技員工打來的。（Getty Images）
加州LGBTQ+青少年精神健康熱線收到死亡威脅留言，發現電話竟然是舊金山地區一名科技員工打來的。（Getty Images）

加州為多元性別群體（LGBTQ+）青少年設立的精神健康熱線近日接到一通死亡威脅電話，經過追查，發現這通電話竟是來自支持多元性別不遺餘力的舊金山地區。

已為非營利組織「彩虹青少年計畫」（Rainbow Youth Project）接聽電話一年多的雀兒喜（Chelsey）表示，有一日清晨不到5時，有人打電話到為加州多元性別青少年設立的精神健康熱線留了言，只聽到一名男子用嘲諷的語氣說：「代名詞，代名詞，你們對我用錯代名詞！」

雀兒喜聽完只覺得是惡作劇。然而，沒多久，這名男子再度打進來留言，一開始像是另一個玩笑，但接著他的聲音轉為憤怒，吐出充滿跨性別恐懼的言論和威脅，還說：「我要殺了你。」

雀兒喜說：「儘管知道99.9%打這種電話的人只是在發洩情緒，但聽到這種留言還是讓人覺得震驚。但是，萬一有0.1%的人是認真的該怎麼辦？」

這支熱線是加州8月為了南加州聖伯納汀諾縣奇諾岡聯合學區（Chino Hills Unified）的學生設立的。奇諾岡聯合學區是加州第一個要求教職員，如果學生在學校自認是跨性別者，必須通知家長的學區。

雀兒喜指出，這不是她第一次聽到死亡威脅，也不是「彩虹青少年計畫」第一次收到死亡威脅留言，但這次的留言讓人聽得毛骨悚然。

因此，雀兒喜及其經理決定進行調查。經過追蹤，他們發現，這通電話竟然是從美國最自由派、對多元性別群體最友善的地區 — 舊金山打來的，電話的地區號碼是415。

經過進一步的社群媒體調查，他們在社媒平台X（前身為推特）、臉書和LinkedIn上發現一名疑似是留言的男子。雀兒喜點開這名男子的臉書影片，馬上就認出了他的聲音。

根據這名男子在社群媒體上公開的資料，他是一名科技員工，開發過兩款知名且受到廣泛使用的應用程式。由於「彩虹青少年計畫」還未向警方報案，因此沒有透露這名男子的姓名。

「彩虹青少年計畫」執行董事普萊斯頓（Lance Preston）說：「如果你五年前告訴我，加州將淪為必須保護多元性別青少年的戰場，我一定會嗤之以鼻。結果，真的變成如此。」

加州 學區 社群媒體

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