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社區大學轉學加大系統 新法扮推手

編譯侯乃云／綜合報導
新法案可能有助於簡化轉學生進入UC體系和UCLA的途徑。（Getty Images）
新法案可能有助於簡化轉學生進入UC體系和UCLA的途徑。（Getty Images）

加州州長紐森最近簽署一項法案，使社區大學的學生較易轉學到加州大學系統，洛杉磯加州大學（UCLA）是頂尖州大中第一個試點學校。

根據1291號法案，洛杉磯加大預計在2026-27學年度在推動新的副學士學位轉學試點計畫，優先錄取已經取得轉學資格，也就是「副學士轉校學位」（A.D.T.）的學生。法案並要求，符合加州大學入學標準但未獲得UCLA入學資格的轉學生，至少能在加大系統的其中一間學校獲得入學許可。

該計畫將針對在8個專業科目中取得A.D.T.的學生開放，並將於2028-29學年度擴大至12個專業科目，其中4個科目為科學、科技、工程和數學。到時預計會有另外4所加州大學參加該計畫。紐森的新聞稿指出：「新法律幫助簡化轉學過程，使轉學生獲得更實惠的四年制學位，以及高薪和令人滿意的職業。」

根據簽署法律，UCLA將被要求加入加州大學轉校升學保證計畫。目前，9所加州大學分校中有6所參與計畫。頂尖的UCLA、柏克萊加大和聖地牙哥加大尚未加入。

加州大學首席教務長紐曼說：「將近三分之一的大學部學生來自加州社區大學。轉學的途徑可否達成多元化和公平性是關注的目標。目前州長辦公室、立法機關和大學之間的合作關係非常積極，有助於實現我們的共同目標。」

紐曼補充，試點計畫採用謹慎推進的方式逐步擴大，選擇UCLA是因為該校靠近一些轉學率較低的社區大學，也是該計畫的重點目標。部分學生對這項法案持反對意見。9月時，加州大學學生協會和加州社區大學學生議會發表反對意見，認為該法案缺乏學生參與並且涉入範圍太窄，批評法案未能保證學生進入所選擇的加州州立大學或加州大學。

紐曼表示，她能理解學生進入非自己選擇的學校而產生的擔憂。她說：「低收入學生通常需要為家庭收入做出貢獻，即便進入大學還是如此。由於全州只有9所加州大學有大學部和116所社區大學，許多學生的居住地並不靠近加州大學。我們盡量使用經濟援助和其他支持來強化他們考慮加州大學的機會。」

加州大學 UCLA 洛杉磯加大

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