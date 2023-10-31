聯邦參議員選舉 一世代僅一次

2024年的加州聯邦參議員選舉競爭激烈，被舊金山紀事報稱為是「一個世代僅此一次」的選舉。（美聯社）

對加州 選民而言，千載難逢的聯邦參議員選舉是加州2024年最重要的選舉。舊金山紀事報稱，對加州選民來說，這項選舉是「一世代僅此一次」（once-in-a-generation）的決定。

代表加州的聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）去世後，加州州長紐森（Gavin Newsom）任命了巴特勒（Laphonza Butler）接下范士丹餘下的任期，但巴特勒已公開表示，她無意參與2024年的聯邦參議員選舉。由於已宣布角逐這個席位的人不在少數，加上一些不可預測的因素，目前還難以確定誰能在初選中脫穎而出進入大選。

目前確定參選的民主黨人有五位，包括三位聯邦眾議員 謝安達（Adam Schiff）、波特（Katie Porter）、芭芭拉李（Barbara Lee），前矽谷科技業高層瑞斯（Lexi Reese）和前洛杉磯 電視台記者帕斯庫奇（Christina Pascucci）；參選的共和黨人有三位，前洛杉磯道奇隊明星球員加維（Steve Garvey）、律師厄利（Eric Early）和商人布萊德利（James Bradley）。

根據柏克萊政府研究院（Berkeley Institute of Government Studies）與洛杉磯時報8月進行的民調，約三分之一的加州選民表示，還未決定好要投誰一票。

由於三位民主黨眾議員的履歷和在大部分議題上的立場相似，讓選民在衡量三人優缺點時頗有難度。不過，三位眾議員仍試圖強調個人理念與政策，來讓自己有別於其他參選人。

紀事報分析聯邦眾議院過去四年半的投票紀錄後發現，這三位眾議員94%的投票決定是相同的，比較明顯的分歧出現在外交政策、軍事和移民議題上。

謝安達目前在籌款方面擁有優勢，已籌到3200萬元競選經費，是幾位參選人中最多，幾乎是第二名波特1190萬元的三倍。芭芭李、瑞斯和厄利目前分別只籌到140萬元，68萬2478元和8萬6846元。

謝安達同時也是獲得最多團體背書的參選人，至今已獲得加州七個工會的支持。而波特才剛於本月獲她的第一個背書團體，全國醫療工作者工會（National Union of Healthcare Workers）。

芭芭拉李已獲得多位重量級人士和團體的背書，包括國會非裔黨團（Congressional Black Caucus）、舊金山市長布里德（London Breed）、屋崙市長盛桃（Sheng Thao）和洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）。