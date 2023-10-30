疫情補助結束 加州窮人比例增

疫情期間社會安全補助取消後，加州窮人比率隨之明顯上增。（美聯社）

根據加州 公共政策研究院 (The Public Policy Institute of California) 最新調查報告，今年第一季，加州窮人比例增加。目前加州窮人總數約為500萬人。調查顯示，窮人占加州人口比例從2021年的11.7%增加到今年第一季的13.2%。

專家指出，加州社會安全網計畫在疫情 後改變，這是造成貧窮人口增加的主因。

疫情期間，聯邦政府擴大社會安全網範圍，採納賦稅抵免、緊急狀態食品供應等，結果全國窮人比例為之下降。去年年底疫情期間社會安全補助取消後，加州窮人比率隨之明顯上增。

公共政策研究院研究員丹尼爾森 (Caroline Danielson) 指出，加州貧窮人口比率上升，此並非經濟問題所致。加州經濟發展情況良好。這個問題主要原因是過去仰賴聯邦基金擴充社會安全網涵蓋範圍。現在聯邦停止供應社會安全基金，問題隨之而來。

她說，沒有目前社會安全網，加州貧窮人口將比目前增加320萬人。加州補充營養援助計畫 (CaFresh) 因取得聯邦補助，擴大服務窮人計畫，約有110萬名加州人得以脫離貧窮線。

加州貧窮人口一半為西裔，10%的加州白人生活陷入貧窮線以下。15%加州長者收入為貧窮線之下。而13%加州18歲至64歲工作年齡人口收入在貧窮線之下。貧窮人口比率亦隨地區而異。聖地牙哥與洛杉磯 窮人比率為15%。中谷地區貧窮率較低，約為11%。

丹尼爾森說，南加的聖地牙哥縣與洛杉磯縣生活費高，這是貧窮率高主因。此外這些大縣西裔居民以及新移民比率高。一般而言，拉丁裔與新移民社區貧窮比率偏高。

加州公共政策研究院深入調查加州勞工階層發現，雖然大多數加州窮人都有工作，有的人甚至有全職工作。然而全職工作仍無法讓有些加州人擺脫貧窮。

包括清潔工、景觀設計師、美容師、管家在內的服務業員工，以及農業工人陷入貧窮階層居多，情形比其他勞工嚴重許多。建築業工人20%陷入貧窮階層，餐飲業員工貧窮比率為16%。

許多貧窮雇員與家人住在一起，減少個人開銷。根據統計，加州82%窮人與家人住在一起。平均而言，貧窮的成人員工每年收入約為2萬8000元，因此他們一般將所有的收入用於每日平常必須花費上。