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房貸利率飆漲 買房比租屋貴50%

編譯胡立宗／綜合報導
2020年開始，房貸月付額三級跳，2023年第三季已是租金（紅線）的150%。（取自FOX 26網頁，資料來自CBRE Research）
2020年開始，房貸月付額三級跳，2023年第三季已是租金（紅線）的150%。（取自FOX 26網頁，資料來自CBRE Research）

儘管全美平均房價自2022年中至今已經跌了9.7%，但是Global Commercial Real Estate Services（CBRE）的研究發現，降幅還是抵銷不了房貸升息的幅度，導致2023年第三季房貸平均月繳額已經達到3322.41元，是平均租金2184元的150%。

歷史紀錄顯示，房貸每月還款額與租金向來差距不大，但自2019年底開始，房貸還款金額已經增加70%，導致高於租金50%的現況。最主要的原因還是房貸利率一直漲，2023年10月中的30年期房貸利率已達7.63%，高於去年同期的6.94%，更兩倍於2021年的3.09%。

同時，全美租房需求明顯降低，加上供給增加，因此租金中位價只有2011元。Rent.com的報告指出，租金每年平均增加0.40%，依全美中位價推估大概是8元。照區域分，中西部租金漲幅接近5%，但價格還是一般人可以負擔的1435元，較美南的租金少了200元，較東北與美西更少了1000元。

在租金比房貸更划算的前提下，租屋或是直接搬回父母家的人越來越多。Realtor.com與Censuswide最近的調查發現，計畫未來12個月買房的年輕人，51%可能向爸媽求助，29%為了省錢已經搬回老家，22%考慮向父母開口。

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