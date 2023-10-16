新冠口服藥Paxlovid 12╱15後須自費

聯邦宣布，新冠口服藥Paxlovid將不再免費提供，民眾未來必須付費使用。（美聯社）

美國衛生與公共服務部（Department of Health and Human Services）日前透露，新冠口服藥Paxlovid的免費提供服務即將截止，民眾未來必須付費使用。

衛生與公共服務部表示，他們計畫在11月前將Paxlovid轉移到商業市場，12月15日將是民眾可以透過醫療保險 使用Paxlovid的最後一天。

不過，根據與Paxlovid製造商輝瑞 （Pfizer）達成的協議，聯邦將繼續提供免費的Paxlovid給沒有醫療保險或投保Medicare和Medicaid的民眾直到2024年底。此外，從2025年到2028年，輝瑞將提供病患援助計畫給沒有保險或保險不足的個人，並提供共付額（co-pay）補助計畫給投保商業保險的民眾直到2028年底。

臨床實驗證明，在新冠檢測 呈陽性後五天內服用Paxlovid，可將出現重症的風險降低近90%。初期研究顯示，Paxlovid可能也有降低長新冠（long COVID）的嚴重程度和風險的能力。儘管美國疾病防制中心（CDC）的指南一開始只建議年滿50歲或高風險人士服用Paxlovid，但經過修改後，已將建議服用年齡下修到年滿12歲。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）指出，聯邦政府當初以每療程530元的價格，向輝瑞購買了數百萬盒Paxlovid。輝瑞並未透露Paxlovid未來進入商業市場後的定價，只表示會和醫療服務提供者協商價格。分析師推測，Paxlovid的零售價格可能為700元。

在今年4月新冠疫情緊急狀態結束後，新冠疫苗的價格漲了四倍，在商業市場從每劑30元狂飆到120元。

輝瑞承諾，會在2028年之前保持政府的Paxlovid庫存充足。衛生與公共服務部也表示，會確保擁有足以應付緊急情況的Paxlovid存量。

根據聯邦數據，自2021年12月獲得美國食品藥物管理局（FDA）的醫急使用授權以來，美國各地藥房已收到約1500萬個Paxlovid療程，約1000萬美國人使用過Paxlovid。