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餐廳突傳優惠訊息？當心詐騙 北加灣區多店被冒用

限縮人工計票範圍 地方政府可能提告

編譯胡立宗╱綜合報導
加州新法推翻沙斯達縣的人工計票計畫。圖為洛縣亞凱迪亞市的計票過程。（本報資料照片）
加州新法推翻沙斯達縣的人工計票計畫。圖為洛縣亞凱迪亞市的計票過程。（本報資料照片）

北加沙斯達縣（Shasta County）共和黨居多數的縣委會2023年1月決議，放棄電子計票，登記選民的票將全部採用人工計票。但是民主黨主導的州議會卻火速通過Assembly Bill 969修正案，限縮人工計票的適用範圍，州長紐森也在本周簽署並立即生效。不過沙斯達縣委會並不打算埋單，揚言最終可能採取法律行動。

修正條文規定，只能在以下狀況發生時使用人工計票：常態選舉的選舉人（registered voter）少於1000名，或特別選舉少於5000名選舉人；各縣不得逕自取消與電子計票公司的合約，必須先完成過渡計畫並與新廠商完成簽約。這兩點很明顯都是衝著共和黨大本營沙斯達縣而來，既限制選舉人上限，也否定沙斯達縣先前片面毀棄與Dominion Voting Systems合約的行為。

紐森的通訊主任梅隆（Erin Mellon）告訴ABC News，紐森很榮幸地能夠看著法案實施，畢竟新法不是為了阻止人工計票，必要情況下各縣還是能夠採取人工計票，但在一般狀況下，電子計票才能保證投票結果及時、準確、高效地公布。梅隆意有所指地說，沒有根據的陰謀論已經破壞了加州的選制。沙斯達縣委會改制的主張之一就是2020年的總統大選有誤。

不過，沙斯達縣在今年11月與2024年3月的初選中，很可能還是會採用人工計票。縣委會主席瓊斯（Patrick Jones）接受ABC News訪問時強調，決議是在新法出爐前通過的，而且即刻生效有違法理。瓊斯還說，既然縣市政府有權管理選舉進行的方式，如果他們（民主黨人）同意，那一切都沒問題；如果他們要硬幹，那就會有訴訟了。不過紐森方面強調，新制站得住腳，並不擔心法律爭訟。

沙斯達縣另一造的說法則大不相同。縣府書記官艾倫（Cathy Darling Allen）說，在她負責選務的20多年間，好不容易才看到繁瑣、費時、耗力的人工計票改成電子計票，縣委會的主張等於開倒車。她說，看起來好像只是6萬9000份選票的事，但是從2020年的經驗來看，合計起來有280萬個圈選處，「根本不是一碼事，數量超乎想像」。

同時，為了與Dominion Voting Systems解約，縣府已經支出十幾萬元，選務更換成Hart InterCivic負責，又花了95萬元，外加無數的人力與工時。不過，對於縣委會主席瓊斯來說，問題很簡單，再投票放棄新系統不就得了。

紐森 投票 民主黨

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