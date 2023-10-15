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一分鐘看加州／得來速失寵 各地禁設令增加

編譯胡立宗／綜合報導
In-N-Out Burger 1948在鮑爾溫公園市開的第一家得來速，掀起全美風潮。（取自In-N-Out Burger網站）
In-N-Out Burger 1948在鮑爾溫公園市開的第一家得來速，掀起全美風潮。（取自In-N-Out Burger網站）

Red's Giant Hamburg 1947年在密蘇里州春田市（Springfield）設立了全美第一家得來速餐廳（drive-thru）。但是真正把免下車、得來速文化發揚光大的卻是加州的In-N-Out Burger。自1948年底，In-N-Out Burger在洛杉磯縣鮑爾溫公園市（Baldwin Park）開設得來速分店後，邊開邊吃的風潮正式席捲美國。

得來速有多受歡迎，Quantum Real Estate Advisors 2021年的報告列舉了幾個數據：全美有超過20萬家提供得來速服務的店家，包括餐廳、銀行、藥房；美國人一年去得來速消費至少60億次。CNN另外指出，新冠疫情使得Chick-fil-A、Starbucks、Dunkin與McDonald's的得來速服務更受歡迎，單是麥當勞就有70%的營收來自得來速。

但在連投票都可以免下車的年代，反對得來速的聲量卻愈來愈響。喬治亞州亞特蘭大市（Atlanta）2023年8月中才剛下令，環城路線（Beltline）的熱鬧路段，設立半哩長的得來速禁區，原因除了交通壅塞，還會干擾行人，長時間的怠速運轉更使當地的空汙與碳排放大增。

在亞特蘭大之前，許多地方都已經宣布了類似的禁令，不再核發新得來速商店的執照：明尼蘇達州明尼亞波利斯（Minneapolis），密蘇里州克利夫科爾（Creve Coeur），紐約州果園公園（Orchard Park），與新澤西州的費爾黑文（Fair Haven）。弔詭的是，全美得來速商店第二多的州就是新澤西州，第一名正是汽車天堂加州。

更反諷的是，加州得來速的誕生地鮑爾溫公園市，2010年曾經一度禁止得來速，起因是洛縣南部的部分社區過胖率偏高。2008年的調查報告認為，免下車的速食店就是元凶，不過在禁止開新店三年後，當地的過胖率不跌反升，禁令無疾而終。洛縣長堤市也曾在2019年禁止新設6個月，但是最後還是因為新冠疫情而無法繼續。

不過，加州其他地方倒是非常堅持。很多人可能不知道，中加的聖路易奧比斯波市（San Luis Obispo）早在1982年就禁止設立得來速商店，政策就算經歷新冠洗禮都未動搖，市府2023年8月告訴媒體，帶來空氣汙染的得來速還是弊多於利。北加蘇諾馬縣（Sonoma County）的西巴斯托波（Sebastopol）自2015年就禁止了得來速，普萊賽縣（Placer County）的林肯市（Lincoln）今年8月底也禁止了得來速商店。看來禁與不禁得來速，在加州還會繼續吵上很多年。

原址重建的In-N-Out Burger分店。（取自In-N-Out Burge...
原址重建的In-N-Out Burger分店。（取自In-N-Out Burger網站）

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