加州社區學院 春節可彈性放假

州長紐森簽署由眾議員丁右立提出的AB 264號法案，讓春節成為加州社區學院假日。（美聯社）

加州 州議會消息，州長紐森（Gavin Newsom）11日簽署由眾議員丁右立（ Phil Ting）提出的AB 264號法案，加州社區學院現在可以靈活地將農曆新年（Lunar New Year ，LNY）定為州假日。這項立法在不增加學校放假天數的情況下，給了學校一些回旋餘地。例如，他們可以將林肯和華盛頓的生日合併為一個節日，然後將農歷新年作為另一個節日。

丁右立說：「農曆新年在世界各地已有數千年的歷史。它是一些國家的重要節日，在美國慶祝農歷新年有助於加強文化認同。我很感謝州長看到了農歷新年對亞裔 社區的重要性，並簽署了我的法案。當一個規模更大的社區（如大學生）慶祝農曆新年時，我們就打開了接受和理解的大門」。

AB 264法案是在舊金山市立大學（City College of San Francisco）校董會主席王兆倫（Alan Wong）去年率先提出的一項決議獲得批準後提出的。該決議敦促州議會修訂「加州社區學院教育法」（California Community College Education Code），允許舉辦農歷新年慶祝活動。

王兆倫說：「在社區學院慶祝農曆新年，是慶祝我們所擁有的龐大的亞裔學生群體和教職員工。在舊金山城市學院，每三名學生中就有一名是亞裔。對於亞裔社區來說，這項新法律承認了我們社區的多樣性。」

丁右立一直是幫助響應加州亞太裔（API）美國人需求的領導者，隨著針對亞裔的仇恨犯罪因新冠疫情而增加，人們愈來愈清楚地認識到，政府對這些社區的投資不足。作為州眾議會預算 主席，他領導了這方面的支持計畫和服務的工作，在過去三年中，API 公平預算（Equity Budget）獲得了近2億5000萬元的資金。另外他所在的選區也得以增加了投資，以加強文化資源。

此外，丁右立還提出了幾項解決仇恨問題的法案，包括州長昨晚也簽署的AB 449號法案。該法案要求加州所有執法機構制定仇恨犯罪政策，並在應對此類事件時遵循具體準則。

AB 264法案將於2024年1月1日生效，AB 449法案將於2024年7月1日生效。