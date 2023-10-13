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樂透盈餘到哪去了？絕大多數經援公教基金

編譯胡立宗／綜合報導
樂透基金是公立學校的自主經費之一。（美聯社）
樂透基金是公立學校的自主經費之一。（美聯社）

買樂透除了中大獎，很多人可能也想問，一張2元的勁球（Powerball），盈餘到底花到哪去？答案是85分會花在當地公立學校的基金上，加州賣出的Powerball彩券，至今已經提供6950萬元給加州的公教基金。

至於加州自己發行的Super Lotto彩券，每1元更有95分會回饋給大眾，包括社區基金、公立學校與公立大學。自1985年開始發行後，已經捐出了415兆元給公立學校。2021-2022財年的樂透銷售更創下新高，貢獻出前所未見的2億元給公立學校。

雖然相對於政府預算的龐大，樂透基金只占學校經費的1.5%，但是這筆資金卻是校方可以自行決定用途的，不論是增加學校招生吸引力，或是留住優良教師，改善學習環境，都可以用來自樂透的資金。

各級學校分配到的金額也不同：K-12占79.9%，社區學院14%，州大系統3.7%，加大系統2.3%，其他教育機構0.1%。

另外，各縣也依人口不同而分配到不等的教育基金。洛杉磯縣市自1985年以來共分配到108億元；聖地牙哥縣33億元；灣區個別縣份雖有不同，最高的是累計18億6813萬元的聖他克拉拉縣，但九縣合計也有67億元。

公立學校 加州 教育

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