K-12教師荒 大力徵召退休老師

加州K-12教育仍然面臨教師短缺問題，許多學區繼續全力說服退休教師回來工作。（美聯社）

新冠疫情期間，加州 各地學區 教師需求特別殷切，許多學校開始徵求退休 教師重返校園執教，補充教學嚴重不足現象。而今校園重啟，加州K-12教育仍然面臨教師短缺問題，許多學區繼續全力說服退休教師回來工作。

聖塔羅莎 (Santa Rosa) 小學老師龔友 (Susan Gonyo) 在教育界服務25年後退休。新冠疫情爆發後，校方呼喚這名年近七旬教師回來工作。她說，一般學校信任在校服務多年的教師。

事實上，加州K-12教育老師短缺問題嚴重，類似已退休老師龔友回校工作情形愈來愈普遍。加州州府亦設法吸引退休教師回到原來工作崗位。

加州議會新近通過的SB 765法案規定，校方聘雇新近退休教師，無需經過一般等待期(waiting period) 規定，並且將已退休教師的薪資從目前50%現任教師中間薪資，提高到70%。加州參、眾兩會已雙雙通過此案。全案目前送至紐森州長，等待州長簽署通過。

加州學校高達1萬3600名教師於2020-2021學年退休，隨後2022年與2023年，教室退休人數持續飆高，兩年期間退休教師人數分別為1萬2900名教師、1萬1200名。加州教育廳長瑟蒙德 (Tony Thurmond) 表示，新冠疫情前，加州教師人數原本就不足，現在情形更為嚴重。瑟蒙德支持SB 765法案。

因此許多長年服務教育界退休教師，現在又回到校園工作。目前於都布林聯合學區執教的退休教師比率為15%。聖拉蒙谷聯合學區 (San Ramon Valley Unified) 與聖荷西聯合學區各為24%與8%。

道寧 (Dennis Dowling) 在聖他克拉拉聯合學區一所高中擔任了43年生物學老師，隨後於2012年退休，退休後與妻子兩人遷移到德州奧斯汀 (Austin) 定居。新冠疫情爆發後，他原來服務高中來電求援。

道寧無法拒絕校方的要求，除了可賺取外快，校方表示真的需要他的援助。道寧於是打開手提電腦，對遠方的聖他克拉拉縣高中生進行遠距教學。

現年81歲的道寧當時生活在德州奧斯汀，採用網路在聖他克拉拉工作。他說，現在他充分了解對教學而言，經驗非常重要。他對學生說，現在他已年逾八旬，希望學生能對他寬容尊敬些。現在疫情封閉期已過，道寧仍在這所高中教書，只不過他現在有的時候回到聖他克拉拉親自上課。他說，可能會過幾年再慢慢退休。