快餐店最低時薪法 非人人有獎

看似在賣速食,但Panera Bread在店內烘烤麵包,不符快餐店資格。 (Panera Bread臉書)

洛杉磯 KTLA 5電視台報導,加州 一項最新法律AB 1228,將全州快餐(fast-food)工人最低工資提高至每小時20元,但該法並未讓所有人受益。

部分餐廳如Panera Bread等員工並不會獲得加薪,因法律不承認「在店內生產、烘烤並出售的麵包店」是所謂的快餐店。這項法律文本稱,這項豁免僅適用於生產製作的麵包為獨立菜單出售的場所,若麵包僅作為另一個菜單一部分出售,則不適用。

對於那些沒有獲得豁免的人來說,該法將從明年4月生效,約50萬名快餐店勞工 受益,屆時加州快餐店工作人員,將擁有業內最高的有保障基本薪資。根據美聯社報導,該州所有其他勞工最低工資為每小時15.5元,已是全美最高之一。

根據美國勞工統計局(U.S. Bureau of Labor Statistics)數據,2022年加州快餐店工作人員最低工資為每小時16.21元,年薪略高於3萬4000元。根據加州公共政策研究所(Public Policy Institute of California)和史丹福貧窮與平等中心(Stanford Center on Poverty and Equality)數據,這項收入略低於加州四口之家貧窮線標準。