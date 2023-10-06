快餐店最低時薪法 非人人有獎

看似在賣速食，但Panera Bread在店內烘烤麵包，不符快餐店資格。 （Panera Bread臉書）

洛杉磯 KTLA 5電視台報導，加州 一項最新法律AB 1228，將全州快餐（fast-food）工人最低工資提高至每小時20元，但該法並未讓所有人受益。

部分餐廳如Panera Bread等員工並不會獲得加薪，因法律不承認「在店內生產、烘烤並出售的麵包店」是所謂的快餐店。這項法律文本稱，這項豁免僅適用於生產製作的麵包為獨立菜單出售的場所，若麵包僅作為另一個菜單一部分出售，則不適用。

對於那些沒有獲得豁免的人來說，該法將從明年4月生效，約50萬名快餐店勞工 受益，屆時加州快餐店工作人員，將擁有業內最高的有保障基本薪資。根據美聯社報導，該州所有其他勞工最低工資為每小時15.5元，已是全美最高之一。

根據美國勞工統計局（U.S. Bureau of Labor Statistics）數據，2022年加州快餐店工作人員最低工資為每小時16.21元，年薪略高於3萬4000元。根據加州公共政策研究所（Public Policy Institute of California）和史丹福貧窮與平等中心（Stanford Center on Poverty and Equality）數據，這項收入略低於加州四口之家貧窮線標準。