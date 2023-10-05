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豐沛雨雪創造「奇蹟」 加州水庫儲量超過歷史平均128%

編譯廖宜怡／綜合報導
根據加州水資源廳公布的數據，加州這個水年的水庫儲水量達到歷史平均的128%。（美聯社）
根據加州水資源廳公布的數據，加州這個水年的水庫儲水量達到歷史平均的128%。（美聯社）

加州水年（water year）剛於9月30日結束，加州水資源廳（California Department of Water Resources）指出，這個水年豐沛的雨雪讓水庫儲水量「奇蹟」式達到歷史平均的128%，是加州史上最潮濕的年份之一。

對於過去十多年大部分時間都處於嚴重乾旱狀態的加州而言，這是一個可喜的消息。乾旱迫使加州領導人多年來絞盡腦汁解決水資源分享和管理的問題，直到2023年一連串冬季暴風雨結束乾旱為止。

加州水年的算法是每年10月1日開始，隔年9月30日結束，如此可以涵蓋降雨和降雪最多的所有秋季和冬季月份。根據水資源廳官員的統計，截至9月30日，加州這個水年的總降雨量為33.56吋。

近年來，受到嚴重乾旱的影響，加州水庫的水位下降到十分危險的低點，迫使當局限制家庭和商業的用水，並減少供水給農民。乾旱也威脅到依賴河水維生的瀕臨絕種魚類和其他物種。

根據「州水資源計畫」（State Water Project）報告公布的數據，截至9月30日，加州30個水庫和儲水設施的總儲水量共2740萬畝呎（acre feet），這些水庫和設施負責供水給加州約2700萬居民，平均每1畝呎的水足夠供應兩個四口之家家庭一年的生活用水。

加州水資源廳廳長尼梅斯（Karla Nemeth）說：「今年可說是奇蹟之年。」

這個水年襲擊加州的九場大氣河風暴帶大量雨水，引發大規模洪水，並造成多人死亡。這些風暴同時也為高山帶來大量積雪，4月1日進行的積雪量測量顯示，加州今年積雪量比歷史平均高出237%。氣候學家安德森（Michael Anderson）指出，這是加州自1950年以來，第四次積雪量超過歷史平均的200%以上。

由於聖嬰現象（El Nino）已正式形成，加州今年可能會降下更多雨雪。根據美國國家海洋暨大氣總署公布的數據，今年的聖嬰現象有56%的可能性是強烈聖嬰，25%的可能性是超級強烈聖嬰。

加州水資源廳洪水管理與水壩安全副主任利普納（Gary Lippner）表示，想到今年可能出現更強烈的風暴，尤其是沿海地區，讓他寢食難安。

利普納說：「加州海岸沒有完善的防洪系統，這是我們特別關心的問題。」

加州 洪水 降雪

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