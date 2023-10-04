若勞資談判失敗 凱瑟醫療4日起罷工 影響千萬患者

凱瑟員工周三（4日）開始為期三天的罷工。（美聯社）

據「舊金山 紀事報」（Chronicle）報導，如果凱瑟醫院（Kaiser Permanente）和代表其員工的工會組織，無法就新合約達成協議，包括灣區在內的全國各地約7萬5000名凱瑟醫療保健員工，將於周三（4日）開始為期三天的罷工 。

工會組織凱瑟醫院工會聯盟（Coalition of Kaiser Permanente Unions）表示，這將是美國歷史上規模最大的一次醫療工作者罷工。加州 、科羅拉多州、華盛頓州、俄勒岡州、維吉尼亞州和華盛頓特區（Washington D.C.）的數百家凱瑟醫療機構將受到影響。

在罷工期間，凱瑟的醫院和急診部門將繼續開放，但一些非緊急的醫療預約和程序可能需要重新安排。該醫療巨頭在周一（2日）發給病人的信息中說，如果他們的預約需要改期，凱瑟將提前聯繫他們。

凱瑟表示，員工合同已於周六（9月30日）到期，但在雙方繼續談判新合約的同時，舊合約條款仍在履行。勞工聯盟代表的員工包括持證職業護士、急診科技師、放射科技師、超聲波技師、呼吸治療師和行為健康工作者。

工會聯盟表示，凱瑟管理層沒有採取足夠的措施，來解決因疫情而加劇的長期人員不足和職業倦怠問題，危及了患者的安全。工會發言人說：「聯盟的首要任務，是確保凱瑟的高管們，切實解決凱瑟醫療機構日益嚴重的人員短缺危機。」工會希望凱瑟通過提高工資、遏製外包和加大培訓投資來解決這一問題。

在2022年對約3.3萬名加州醫護人員進行的調查中，85%的醫護人員表示他們所在的部門人手嚴重不足，或有些不足，約65%的人表示，他們曾看到或聽說過由於人手不足而導致醫療服務延誤或被拒絕的情況。

凱瑟表示，在其開展業務的市場中，該公司的總薪酬處於領先地位，自然減員率（7%）也低於行業平均水平。凱瑟在一份聲明中表示：「我們仍然樂觀地認為，我們將達成協議，避免不必要的罷工。」

凱瑟醫療機構分布安蒂奧克（Antioch）、 佛利蒙（Fremont） 、曼特卡（Manteca） 、屋崙（Oakland） 、紅木城（Redwood City） ，列治文（Richmond ）、羅斯維爾（ Roseville ）、舊金山 、 聖荷西，聖利安住（ San Leandro） 、聖他克拉拉（Santa Clara）、聖他路薩（ Santa Rosa） ，瓦卡維爾（ Vacaville ）、委利賀（Vallejo ）、核桃溪（Walnut Creek 和南加州的洛杉磯、蒙地貝婁、 惠堤爾、唐尼、鮑爾溫公園市、格蘭岱、喜瑞都、巴沙迪那地。

凱瑟表示，將在其網站上發布有關受影響服務的最新信息。