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助捍衛權利 多元性別群體：范士丹是長期盟友

編譯廖宜怡／綜合報導
范士丹長期以來支持多元性別群體不遺餘力，被多元性別群體視為長期盟友。（美聯社）
范士丹長期以來支持多元性別群體不遺餘力，被多元性別群體視為長期盟友。（美聯社）

加州聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）曾站在多元性別群體（LGBTQ+）歷史的風口浪尖上。數十年後，在范士丹辭世後，多元性別群體領導人稱她是長期盟友，儘管他們認為她一開始並非總是能做出正確的決定，但佩服她勇敢面對挑戰、一路走來不斷學習和改變想法。

1978年11月，時任舊金山市議會議長的范士丹召開記者會宣布：「市長馬斯孔尼（George Moscone）和市議員米爾克（Harvey Milk）遭到槍殺，嫌犯是市議員懷特（Dan White）。」馬斯孔尼是舊金山當時的自由派市長，而米爾克是加州第一位公開同性戀身份的民選官員。

范士丹是發現米爾克佈滿彈孔的屍體的人之一。范士丹2008年回憶此事時說：「事實上，我到現在還清晰記得那件事，彷彿是昨天才發生的一樣，這是我一生中最難忘的時刻之一。對舊金山來說，這是一個毀滅性時刻，也是一個惡名昭彰的日子。」

接下市長職位的范士丹發現，已成為全球同志中心的舊金山已被暴力破壞，更即將被愛滋病進一步顛覆。

維權團體「平等加州」（Equality California）9月29日發出聲明說：「當大部分民選官員選擇袖手旁觀時，范士丹參議員與我們的社區同在，努力爭取資金因應愛滋病危機。」

米爾克的侄子、也是其家族發言人史都華‧米爾克（Stuart Milk）表示，范士丹最初與米爾克的關係緊張，但最後選擇捍衛米爾克遺留的精神。史都華‧米爾克說：「在走過一段艱難的道路後，她成為了多元性別群體的堅定支持者。」

范士丹反對1996年通過的「婚姻保護法」（Defense of Marriage Act），這項法律允許各州拒絕承認在其它州合法的同性婚姻；她也反對要求軍人保密其性別認同的「不問不說」政策（Don't ask, don't tell）。

人權運動家指出，為了鞏固同性婚姻權利，范士丹參與提出「尊重婚姻法」（Respect for Marriage Act），這項法案已於2022年由拜登總統簽署通過。

不過，美聯社表示，范士丹有時也會有兩極化的看法，尤其是在家鄉舊金山。范士丹曾批評時任舊金山市長紐森（Gavin Newsom）2004年批准核發同性結婚證書，是「太快、太超過」的作法，引起紐森的不悅。美聯社還認為，范士丹這個看法激勵了保守派選民，讓共和黨的小布希連任總統。

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