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范士丹過世前一天 還到參議院投票

編譯廖宜怡／綜合30日電
加州聯邦參議員范士丹9月29日凌晨辭世，她生前最後一天還到參議院上班。（美聯社）
加州聯邦參議員范士丹9月29日凌晨辭世，她生前最後一天還到參議院上班。（美聯社）

加州聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）9月29日凌晨在華府住家過世，享壽90歲。從參議院公開的程序及其親友分享的訊息，可以一窺范士丹生前最後一天還到參議院上班。

根據參議院的紀錄，范士丹9月28日仍前往參議院上班，投下身為聯邦參議員的最後一票。參議院28日上午10時召開會議，當天進行三項投票，范士丹只參與了確保美國航空發展和領導地位的HR3935法案以及提供政府營運資金直到11月17日的投票，投票時間是在上午11時45分左右。

范士丹今年在感染帶狀皰疹住院後，一直以輪椅代步。但公共事務衛星有線電視網（C-Span）拍到，范士丹28日在參議院內靠一己之力步行，並未使用輪椅。

28日傍晚約5時，范士丹在華府住家與前加州聯邦眾議員好友哈曼（Jane Harman）見面。從哈曼提供給MSNBC的兩人合照可以看出，范士丹滿臉笑容，心情十分愉快。

哈曼29日對MSNBC說：「她的去世對參議院和整個國家來說，都是一大損失。她是我最要好的朋友之一，我非常愛她，這個消息讓我感到非常震驚。不過，我很幸運昨天（28日）下午有機會在她的住家和她見面。黛安（范士丹）看起來健康狀況良好，儘管她已經虛弱了好一段時間。我們很開心，還談到未來可以一起為女性做些什麼。」

哈曼還表示，她是在范士丹擔任舊金山市長時認識她。哈曼稱，對她而言，范士丹是其政治生涯中的試金石。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）指出，范士丹29日凌晨2時在華府住家自然死亡，去世時女兒凱薩琳（Katherine）隨侍在側。

參議院 投票 華府

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