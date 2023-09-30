聯邦政府若停擺 波及部分公共服務

聯邦政府停擺，必要服務仍將持續。（美聯社）

國會遲遲不願通過聯邦政府年度預算，最終可能導致公務機關在10月1日局部癱瘓，對於加州 的影響如何，媒體KQED做了以下整理：

整體運作：州財政廳（DOF）指出，多數機關都還有預備金，因此10月的運作多數不會受到影響，但如果停擺持續到11月，情況就很難預料了。位處加州的17萬5000名聯邦雇員當然是領不到薪水的，但是救災等必要工作還是得持續，其他非必要的則可能放無薪假。

社會安全：無論如何都不會停擺的是Social Security、Medicare，撐得過10月但11月難料的是營養補充援助計畫（SNAP）、婦女及嬰幼兒營養補助特別計畫（WIC）。學前啟蒙班（Head Start）可能受到影響，但學校午餐持續提供。

急難救助：火災、地震的救助持續運作，但是災損補貼的發放速度則要視地方政府而定。

防衛：邊防（CBP）持續運作；海岸防衛隊（Coast Guard）持續運作，不過16萬3000名隊員可能領不到薪水；加州國民兵（National Guard）的非必要任務可能停擺。

運輸：各機場絕大多數的航空管制員都會無薪工作，但部分人可能因為無薪而請假；Amtrak持續運行。

教育：非必要機關可能關閉；學貸清還不受影響，暫緩還款申請可能延後，聯邦派爾獎助學金（Pell Grants）不受影響。

司法與移民 ：聯邦法院還能維持兩周的運作，但10月13日後可能就得關閉。羈押中的移民案件將持續審理，但非羈押案件將會延期。綠卡、歸化、庇護、DACA不受影響，但護照與簽證由國務院 負責，只能維持到經費耗盡。

國家公園：絕大多數都會關閉，優勝美地（Yosemite）、雷耶斯角（Point Reyes）、惡魔島（Alcatraz）都包括在內，部分還開放的則可能出現巡守人力足、垃圾沒人清運與廁所沒人打掃的情況。