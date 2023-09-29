內華達山脈滑雪季 即將迎來第一場雪

加州內華達山脈即將降下本季第一場雪。（美聯社）

舊金山「紀事報」（Chronicle）報導，距離猛獁山（Mammoth Mountain）歷史性的滑雪 季結束還不到兩個月，新滑雪季的第一場雪即將降臨內華達山脈。

天氣模型預測，一個源自加拿大的低氣壓系統將在周六（30日）給加州 海岸和中央山脈（Central Valley）帶來涼爽的氣溫和陣雨。在內華達塞拉山脈（Sierra Nevada），預計空氣的寒冷度，將足夠給柯克伍德山（Kirkwood Mountain）、猛獁山和其他高海拔滑雪勝地帶來本季第一場降雪 。

猛獁山發言人格呂寧（Emily van Greuning）說，滑雪勝地在這個時節降雪並不是史無前例的，「但這是非常好的現象，我們一定會好好慶祝一番」。

預計本周末白天的積雪量將在9000呎之間波動，夜間最低可達7000呎。周六和周日（10月1日）晚間，猛獁山、柯克伍德山和天堂山（Heavenly mountains）可能會出現零度以下的低溫，降雪量可能介於零星小雪和4吋之間。

雷諾（Reno）的國家氣象局（National Weather Service）稱，包括猛獁山在內的莫諾縣（Mono County）高海拔地區有25%的幾率降雪量會超過4吋。沙加緬度氣象局預測，周六下午「有時會有大雪帶」，包括索諾拉山口（Sonora Pass）4到6吋的積雪和蒂奧加山口（Tioga Pas）3到4吋的積雪。

預計大部分積雪將保持在8000呎以上，在相對海拔較低的地區，如猛獁湖（Mammoth Lakes），預計會出現雨雪混合天氣。

但這並不是說加州本月還沒有看到雪花。柏克萊加大（UC Berkeley）位於Soda Springs的塞拉中央山脈雪地實驗室首席科學家施瓦茨（Andrew Schwartz）說：「我們只是還沒有看到積雪。」據施瓦茨報告，他最近在太浩的玫瑰山（Mount Rose）上看到了雪花。

除了冰凍降水外，本周末的天氣還可能帶有暴風雨的味道。初秋的低氣壓系統通常不穩定，因為大氣層試圖平衡即將離去的夏季暖流和北方的降溫。這種不穩定性通常會導致雷暴，同時還會出現局部的閃電和降雪，即雷雪。周六和周日的傍晚時分，在塞拉山脈中部，尤其是在猛獁山附近，出現雷雪的可能性最大。

隨著高壓在加州形成，預計周一（10月2日）下午低壓系統將向東移動。預計下周天氣溫暖幹燥，周末的積雪將會融化。