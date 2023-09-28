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加州教育廳長瑟蒙德 宣布參選州長

編譯廖宜怡╱綜合報導
加州教育廳長瑟蒙德宣布參選州長。（美聯社）
加州教育廳長瑟蒙德宣布參選州長。（美聯社）

在人們正針對學生與家長權利以及學區在批准教材時扮演何種角色進行辯論之際，加州教育廳廳長瑟蒙德（Tony Thurmond）26日宣布加入2026年加州州長選舉；如果瑟蒙德獲選州長，他將是加州首位非裔州長。

瑟蒙德表示，他決定競選州長，是希望解決加州收入不平等問題、確保公立學校可以獲得更多資金，並加快加州再生能源的轉型。

瑟蒙德在社群媒體上傳了一段宣布參選的影片，他在影片中說：「加州有許多州長，但我的故事與他們的故事完全不同，因為我出自一個沒有任何金錢、權力或影響力的背景。我們的競選活動無關任何個人，是為了加州各地正在苦苦掙扎的人進行的。加州應該是一個每個人都有機會成功的地方。」

儘管離2026年的州長選舉還有三年多的時間，但這場選戰已有多人宣布參選，包括副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）和前華裔主計長余淑婷（Betty Yee），檢察長邦塔（Rob Bonta）也透露正在考慮是否參選。

瑟蒙德在2019年上任為加州教育廳長之前，曾擔任過西康曲柯士達學區（West Contra Costa School Board）委員、列治文市（Richmond）議員和加州眾議員。2021年，他因為協助聘請其一位住在費城的心理學家朋友來加州擔任首任公平會總監（superintendent of equity）受到抨擊，這名官員後來自行請辭。

瑟蒙德最近捲入了多場關於學區政策的風波。今年夏天，他在南加州奇諾谷學區（Chino Valley district）一場會議上被人要求離開會場，因為他反對學區要求教職員通知家長其子女改變性別認同的政策。邦塔針對這項政策對奇諾谷學區提起訴訟，稱學區歧視學生，法官已裁定終止這項政策。

此外，瑟蒙德支持州長紐森（Gavin Newsom）25日簽署的AB1078法案，這項法案要求學區不得拒絕使用含有教導學生不同族裔、性取向或性別認同內容的教材。

今年夏天，南加州一學區拒絕使用提到舊金山同性戀政治人士米爾克（Harvey Milk）的補充教材。在紐森威脅將處以150萬元的罰款後，該學區才改變方針。

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