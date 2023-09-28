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運輸升級 加州高鐵獲聯邦2億資金

編譯胡立宗／綜合報導
佛萊斯諾縣施工中的分離道。（加州高鐵管理局網頁）
佛萊斯諾縣施工中的分離道。（加州高鐵管理局網頁）

加州高鐵近日獲得聯邦政府2億元資助，為計畫開始以來最大一筆的聯邦資金。這筆資金來自聯邦運輸部2022年的Consolidated Rail Infrastructure and Safety Improvements（CRISI）計畫，法源為2021年過關的兩黨基礎設施法（Bipartisan Infrastructure Law）。

加州州長紐森在聲明中表示，加州與聯邦正緊密合作，以推動更乾淨、更先進的運輸方案，聯邦此筆經費也是對推動乾淨、電能高速鐵路的強力承諾，可望讓加州都市在2030年前發展地更快更好。

2億元經費將用於完成寇恩縣（Kern County）沙夫特市（Shafter）的六個分離道（grade separation），分離道意在將不同方向的車流分散至高低不同的車道，以避免交通事故，

Poplar Avenue、Fresno Avenue、Shafter Avenue、Central Avenue 、Riverside Street、Lerdo Highway的分離道完工後，高鐵將完全不會與橫切車流交錯，除能提升高鐵車速，還能避免干擾既有陸運路線。

加州高鐵官員表示，聯邦資金是計畫的強心針，沙夫特市的分離道將自2025年8月動工，預計2028年8月完工。

高鐵目前已經開工的有25處，灣區洛杉磯也有422處工地完成環評，預計2030年開始營運，不過初期將以麥賽德（Merce）至貝克斯菲爾德（Bakersfield）的171哩為主，最終目標是以時速220哩的列車行駛於灣區至洛杉磯的422哩全線。

加州 灣區 洛杉磯

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