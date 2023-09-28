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聖塔芭芭拉水上屋 開賣要價490萬元

編譯胡立宗／綜合報導
聖塔芭芭拉港要價490萬元的水上屋。（取自Sotheby's International Realty網站）
聖塔芭芭拉港要價490萬元的水上屋。（取自Sotheby's International Realty網站）

聖塔芭芭拉港一棟建於1970年代的水上屋最近公開出售，1290平方呎的兩層屋要價490萬元，引發當地媒體熱議，除了港區早在2015年就已禁止新建水上屋，現存四間拆一間就少一間，還有這棟房舍先前買價65萬元，經過四年翻修後，價格竟然漲了753%，讓人好奇到底內裝如何？

為了維護商業與休閒活動的品質，聖塔芭芭拉港區管委會（Santa Barbara Harbor Commission）決定禁止新建水上屋，既存的四間成為港區還能住家的唯一選擇。聖塔芭芭拉獨立報（Santa Barbara Independent）指出，現屋主翻修還擴建了整間水上屋，兩間臥室、一間浴室與充裕的儲物空間，但是不知道到底花了多少錢。

說起南加最多水上屋的地方，莫過於洛杉磯縣的瑪利那岱瑞（Marina Del Rey），不過當地一部分是貨真價實的水上「屋」（floating house），不能出海但能隨著漲退潮起伏，另一部分則是具備動力，可以出海玩幾天的船屋（boathouse）。不少喜歡海洋生活，希望一早開窗就能聞到海味的人，會選擇此地買下一組船屋，度假出租兩相宜。

不過，加州最有名的水鄉還是要屬北加馬連縣（Marin County）的索薩利托（Sausalito）。索薩利托附近建有五座住宅碼頭（marina），現有居民400戶，但是他們的家到底該稱「Floating Home」還是「Houseboat」？當地導遊說，最好稱之為home，不然可能會吃閉門羹，連參觀都不讓你進。

說起索薩利托水上人家的由來，可要追溯到1906年的舊金山大地震，災後房子被燒光光的人家，最後都住到索薩利托一帶的船屋。另外，灣區二次世界大戰期間成為軍艦造船的重要據點，戰後當地的造船廠閒置，原物料堆積如山，也成為新船民自力蓋房的無價原料，因此水上屋越來越多。最後到了1960年代的嬉皮風起，索薩利托才成為追求自由、創新年輕人的目的地。

Our Sausalito網站說，現在這批人都已七老八十了，但叛逆風可一點不改，除了把他們的家叫錯成boathouse或houseboat可能引來白眼外，大白天可是某些夜貓子補眠的好時間，在「住宅區」大聲喧嘩的觀光客可是會招人厭棄的。不過，如果喜歡當地的氛圍，索薩利托的「房」價可比南加便宜多了，一般在50萬元至100萬元間。

北加馬連縣索薩利托的水上人家。（取自California.com）
北加馬連縣索薩利托的水上人家。（取自California.com）

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