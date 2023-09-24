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干擾救災行動 加州消防廳：山火空域禁止無人機進入

編譯組／綜合報導
加州消防廳官員警告無人機操作員，要求他們的飛行器遠離加州山火附近的空域。（美聯社）
加州消防廳官員警告無人機操作員，要求他們的飛行器遠離加州山火附近的空域。（美聯社）

加州消防廳（Cal Fire）官員警告無人機操作員，要求他們的飛行器遠離全加州山火附近的空域，並指出 「今年到目前為止」，無人機迫使空中滅火行動停止的事件，已發生六、七次之多。

加州消防廳在發布的一份新聞稿中說，看到無人機後，所有滅火直升機和飛機都不得不停止所有的水和阻燃劑投放，以避免機體空中相撞的風險。

加州消防廳負責空中戰術行動的參謀長斯約倫德（Jake Sjolund）在一份聲明中指出：「無人機在山火附近飛行的危險怎麼強調都不為過，這種行為會危及生命，並給滅火工作帶來嚴重後果。」

聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration）定期對山火附近的空域發布臨時飛行限制，以保護從高空與大火搏鬥的人員。官員們說，儘管有這些限制，但仍有人繼續在大火附近駕駛無人機，並一再造成干擾。

其中一次是在2021 年，一架無人機迫使空中消防員停止了迪克西山火（Dixie fire）的早期工作，當時大火只燒到幾英畝，但結果後續的影響是是內華達山脈被燒毀了近 100 萬英畝。

加州消防廳表示，違反聯邦航空指令可能會導致刑事起訴和最高兩萬美元的罰款。

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