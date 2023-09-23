舊金山灣絕美小島 開價7500萬

位於舊金山灣北面的巴克勒角島開價7500萬元上市，是灣區少數私人島嶼之一。（取自電視新聞截圖）

位於舊金山灣北面邊緣的一座私人島嶼，本周開價7500萬元上市。上市廣告稱，這座小島風景如詩如畫，是「舉辦體育賽事或企業活動的絕佳地點」。

這座小島名為巴克勒角島（Point Buckler Island），面積約50畝，坐落在蘇森沼澤（Suisun Marsh）中，位於卡奎納茲海峽（Carquinez Strait）以東、舊金山灣與沙加緬度聖荷昆河三角洲（Sacramento-San Joaquin River Delta）的交接處。這裡大部分地區都未經開發，可欣賞到遼闊的海灣美景，環境清幽，是灣區 少數非加州 或聯邦政府所有或保護的島嶼之一，深受風箏衝浪者（kiteboarder）和野生動物觀賞者的喜愛。

賣方房地產經紀人柏多格納（Marianne Bordogna）說：「如果想擁有自己的島嶼、遠離塵囂，這是一個千載難逢的機會。試想，你什麼時候有機會購買私人島嶼？」

不過，這座小島有其限制，那就是必須乘坐船隻或直升機才能到達。島上目前有兩個直升機停機坪和一個400呎深的深水碼頭。

小島現任業主史維尼（John Sweeney）在島上經營一家私人風箏衝浪公司。幾年前，他開始修復舊堤防時，與加州和聯邦監管單位起了糾紛，官員認為他的修復工 程干擾了潮矽和野生動物棲息地，但史維尼否認這一說法。

房地產公司表示，小島被列為沼澤保護區1區（marsh preserve 1），如果堤防問題能獲得解決，可以在此興建至少一棟房屋。

史維尼表示，他之所以要賣掉這座島，是因為他沒有錢解決堤防問題。他指出，他進行的堤防修復工程讓他必須支付900萬元罰款。他說：「我相信有錢人可以用錢與監管單位達成協議。」

在史維尼於2011年以15萬元買下這座小島之前，小島一直是一個獵鴨俱樂部的據點。

上市廣告還指出，小島靠近北灣蘇拉諾縣「永恆加州」開發案（California Forever）地點。「永恆加州」是灣區近期備受矚目的大型城市開發案，有許多矽谷重量級人士在背後支持。