我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森再表態 2024無意選總統：我擔當不起

3大車廠罷工升級 擴及配送中心 增至20州38地點

舊金山灣絕美小島 開價7500萬

編譯廖宜怡／綜合報導
位於舊金山灣北面的巴克勒角島開價7500萬元上市，是灣區少數私人島嶼之一。（取自電視新聞截圖）
位於舊金山灣北面的巴克勒角島開價7500萬元上市，是灣區少數私人島嶼之一。（取自電視新聞截圖）

位於舊金山灣北面邊緣的一座私人島嶼，本周開價7500萬元上市。上市廣告稱，這座小島風景如詩如畫，是「舉辦體育賽事或企業活動的絕佳地點」。

這座小島名為巴克勒角島（Point Buckler Island），面積約50畝，坐落在蘇森沼澤（Suisun Marsh）中，位於卡奎納茲海峽（Carquinez Strait）以東、舊金山灣與沙加緬度聖荷昆河三角洲（Sacramento-San Joaquin River Delta）的交接處。這裡大部分地區都未經開發，可欣賞到遼闊的海灣美景，環境清幽，是灣區少數非加州或聯邦政府所有或保護的島嶼之一，深受風箏衝浪者（kiteboarder）和野生動物觀賞者的喜愛。

賣方房地產經紀人柏多格納（Marianne Bordogna）說：「如果想擁有自己的島嶼、遠離塵囂，這是一個千載難逢的機會。試想，你什麼時候有機會購買私人島嶼？」

不過，這座小島有其限制，那就是必須乘坐船隻或直升機才能到達。島上目前有兩個直升機停機坪和一個400呎深的深水碼頭。

小島現任業主史維尼（John Sweeney）在島上經營一家私人風箏衝浪公司。幾年前，他開始修復舊堤防時，與加州和聯邦監管單位起了糾紛，官員認為他的修復工程干擾了潮矽和野生動物棲息地，但史維尼否認這一說法。

房地產公司表示，小島被列為沼澤保護區1區（marsh preserve 1），如果堤防問題能獲得解決，可以在此興建至少一棟房屋。

史維尼表示，他之所以要賣掉這座島，是因為他沒有錢解決堤防問題。他指出，他進行的堤防修復工程讓他必須支付900萬元罰款。他說：「我相信有錢人可以用錢與監管單位達成協議。」

在史維尼於2011年以15萬元買下這座小島之前，小島一直是一個獵鴨俱樂部的據點。

上市廣告還指出，小島靠近北灣蘇拉諾縣「永恆加州」開發案（California Forever）地點。「永恆加州」是灣區近期備受矚目的大型城市開發案，有許多矽谷重量級人士在背後支持。

加州 灣區 復工

上一則

加州州長紐森再表態 2024無意選總統

下一則

聖嬰發威 南加恐迎多雨潮溼之冬 專家提醒留意自然災害

延伸閱讀

醫師陳永興來灣區 演講從台灣醫療發展史看台灣總統大選

醫師陳永興來灣區 演講從台灣醫療發展史看台灣總統大選
灣區多縣 重啟醫療院所口罩令

灣區多縣 重啟醫療院所口罩令
秋季風暴將至 北灣恐有強風豪雨

秋季風暴將至 北灣恐有強風豪雨
金門渡輪聯合多部門 舊金山灣救援演習4天

金門渡輪聯合多部門 舊金山灣救援演習4天
i僑卡 灣區再添iTaiwan Foods、段純貞牛肉麵店2合作特約店

i僑卡 灣區再添iTaiwan Foods、段純貞牛肉麵店2合作特約店
世報中秋嘉年華周六登場 十大亮點

世報中秋嘉年華周六登場 十大亮點

熱門新聞

案發地社區住宅。（記者啟鉻／攝影）

南加八旬華裔老父 槍殺35歲兒 原因是？

2023-09-17 21:02
聖費南度谷私人住宅舉辦裸體晚宴，參加者費用起價每人150元，圖為示意圖。（取自Unsplash.com）

裸體高級晚宴 洛杉磯快閃 華人反應不一

2023-09-20 02:18
美駐華領事館門口等候簽證面試的民眾大排長龍。（受訪者提供）

中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年

2023-09-21 13:25
9月21日早，洛杉磯405號公路的Sepulveda Pass路段發生嚴重堵車

南加405號公路清晨堵成光河 原因是...

2023-09-21 18:00
華埠精品店店員試圖阻止該嫌疑犯搶劫卻遭到暴打。（Angies Boutique監控視頻）

洛華埠商鋪遭非裔搶劫 女店員攔阻被暴打血流不止

2023-09-15 18:23
Buddy上個月在羅蘭岡被一對亞裔母女抱走後，終於回到主人身邊。（受訪人提供）

華女愛犬遭亞裔母子抱走 花萬元+下跪求情終於尋回

2023-09-20 02:20

超人氣

更多 >
保持健康老化 營養師建議常吃這四種長壽食物

保持健康老化 營養師建議常吃這四種長壽食物
「雞排飯傳奇」老闆炸雞排突暈倒 下秒一頭栽進滾燙油鍋亡

「雞排飯傳奇」老闆炸雞排突暈倒 下秒一頭栽進滾燙油鍋亡
專欄作家抱怨紐瓦克機場吃一頓$78 網：你點了幾杯酒

專欄作家抱怨紐瓦克機場吃一頓$78 網：你點了幾杯酒
研究：塑膠微波加熱 釋出大量塑膠微粒恐害健康

研究：塑膠微波加熱 釋出大量塑膠微粒恐害健康
世說新聞╱電車大降價 特斯拉立省1萬5 還有額外折扣

世說新聞╱電車大降價 特斯拉立省1萬5 還有額外折扣