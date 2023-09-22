法廊快報／行車中 乘客也不得喝酒

加州規定，駕駛人都必須接受酒測。（CHP臉書）

酒後駕駛是Driving Under the Influence（DUI）的一種，最輕的處罰是吊扣駕照 ，如果肇事更可能吃上重罪指控。那麼碰到DUI攔檢可以拒絕呼吸酒測嗎？答案是不行，因為加州 交通法規規定，一旦坐上駕駛座，就代表你同意接受呼氣、血液或尿液篩檢，確定體內是否有酒精或毒品 。唯一的例外是，現場警察判斷駕駛人不需要接受酒測。

另外，駕駛不能喝酒，那同車的人可以喝嗎？答案也是不行，因為加州法令規定，車廂內不能有開過的酒罐或酒瓶，因此乘客喝酒最高可以處以363元的罰鍰。而且駕駛或乘客當中有不滿21歲的，車內飲酒還會被認定為輕罪，最高可處1000元罰金。不過，搭的是計程車、limo或Uber，就不在此限了。

曾經有過酒駕紀錄，對加州人來說特別嚴重，除了加州汽車管理局（DMV）會列管十年，第一次吊扣執照一年，再犯吊扣兩年，三犯就會被吊銷，且三年內不得再考。如果因為酒駕被捕，現場員警會沒收你的駕照，然後給你一張效期30天的臨時駕照，被捕10天內可以聲請行政聽證。如果最後還是裁定確有酒駕，除了必須上課、換保SR 22/SR 1P的高風險保單，並繳清罰金；部份案例還可能坐牢半年，以及繳納額外罰金，車子也可能被扣押。