我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登又出醜…差點撞倒巴西國旗 還沒跟魯拉握手就離場

南加華人超幸運 1周2中勁球3獎

法廊快報／行車中 乘客也不得喝酒

編譯胡立宗／綜合報導
加州規定，駕駛人都必須接受酒測。（CHP臉書）
加州規定，駕駛人都必須接受酒測。（CHP臉書）

酒後駕駛是Driving Under the Influence（DUI）的一種，最輕的處罰是吊扣駕照，如果肇事更可能吃上重罪指控。那麼碰到DUI攔檢可以拒絕呼吸酒測嗎？答案是不行，因為加州交通法規規定，一旦坐上駕駛座，就代表你同意接受呼氣、血液或尿液篩檢，確定體內是否有酒精或毒品。唯一的例外是，現場警察判斷駕駛人不需要接受酒測。

另外，駕駛不能喝酒，那同車的人可以喝嗎？答案也是不行，因為加州法令規定，車廂內不能有開過的酒罐或酒瓶，因此乘客喝酒最高可以處以363元的罰鍰。而且駕駛或乘客當中有不滿21歲的，車內飲酒還會被認定為輕罪，最高可處1000元罰金。不過，搭的是計程車、limo或Uber，就不在此限了。

曾經有過酒駕紀錄，對加州人來說特別嚴重，除了加州汽車管理局（DMV）會列管十年，第一次吊扣執照一年，再犯吊扣兩年，三犯就會被吊銷，且三年內不得再考。如果因為酒駕被捕，現場員警會沒收你的駕照，然後給你一張效期30天的臨時駕照，被捕10天內可以聲請行政聽證。如果最後還是裁定確有酒駕，除了必須上課、換保SR 22/SR 1P的高風險保單，並繳清罰金；部份案例還可能坐牢半年，以及繳納額外罰金，車子也可能被扣押。

加州 駕照 毒品

上一則

詐騙氾濫 國稅局停止受理ERC申請

下一則

史丹福大學：野火逆轉多年來反空汙成效

延伸閱讀

連買加州3豪宅 20億勁球得主「理財策略」讓專家直搖頭

連買加州3豪宅 20億勁球得主「理財策略」讓專家直搖頭
員工可以對抗商店竊盜 加州新法就等州長簽署

員工可以對抗商店竊盜 加州新法就等州長簽署
提升學生社會地位最佳5大學 加州占4 洛杉磯州大居冠

提升學生社會地位最佳5大學 加州占4 洛杉磯州大居冠
紐森推動精神健康計畫 明年公投

紐森推動精神健康計畫 明年公投
畢業薪資好…5大學最能提升低收入學生地位 4所在加州

畢業薪資好…5大學最能提升低收入學生地位 4所在加州
加州醫護最低時薪可望調至25元 待州長批准

加州醫護最低時薪可望調至25元 待州長批准

熱門新聞

案發地社區住宅。（記者啟鉻／攝影）

南加八旬華裔老父 槍殺35歲兒 原因是？

2023-09-17 21:02
好市多超值月餅測評，錯過美心還有「平替」，只要20元。（世說新聞小組製作）

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

2023-09-14 21:18
聖費南度谷私人住宅舉辦裸體晚宴，參加者費用起價每人150元，圖為示意圖。（取自Unsplash.com）

裸體高級晚宴 洛杉磯快閃 華人反應不一

2023-09-20 02:18
美駐華領事館門口等候簽證面試的民眾大排長龍。（受訪者提供）

中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年

2023-09-21 13:25
華埠精品店店員試圖阻止該嫌疑犯搶劫卻遭到暴打。（Angies Boutique監控視頻）

洛華埠商鋪遭非裔搶劫 女店員攔阻被暴打血流不止

2023-09-15 18:23
Buddy上個月在羅蘭岡被一對亞裔母女抱走後，終於回到主人身邊。（受訪人提供）

華女愛犬遭亞裔母子抱走 花萬元+下跪求情終於尋回

2023-09-20 02:20

超人氣

更多 >
影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證

影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證
紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌
中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年

中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年
南加405號公路清晨堵成光河 原因是...

南加405號公路清晨堵成光河 原因是...