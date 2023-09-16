罷工者可領失業給付 加州議會通過

好萊塢編劇與演員目前仍持續罷工。（美聯社）

罷工 者是否可以請領失業給付引發爭議，但該法案在加州 眾議會先以59對18票同意，參議會後再以27票贊成對12票反對放行，最後將由州長紐森決定是否於2024年1月1日生效。

紐森雖未直接對修正案表態，但日前受訪時曾稱，加州失業保險 已經向聯邦借了180億元，「任何增加開支的行動都須謹慎」。目前只有紐約州與新澤西州實施類似規定，也就是罷工者可申請失業給付。

好萊塢正在罷工的美國編劇工會（WGA）與美國演員工會（SAG-AFTRA）已經表態支持，數十個工會也為該案背書。提案的民主黨籍參議員波坦提諾（Anthony Portantino）強調，此舉是為勞資談判增加一點潤滑劑，罷工並非浪漫之事，而是艱辛異常的決定，同時超過兩周的罷工才適用，雇主不必太過擔心。

8月下旬，波坦提諾提出SB-799法案，旨在為罷工工人提供失業保險（unemployment insurance），幫助他們維持收支平衡，並保護他們免於負債或失去住所。 根據SB 799法案，罷工工人在罷工兩周後，將有資格從失業保險中領取賠付金。

加州商會（California Chamber of Commerce）與130多個商業團體已經表態反對，共和黨籍參議員達勒（Brian Dahle）也直言，該案太過瘋狂，罷工本質是勞資糾紛，而不是就業問題。其他質疑包括，失業給付是給沒有工作者的，但罷工者還有工作機會；加州商會也認為州法可能牴觸聯邦法令，請領人必須能夠工作、願意工作，且積極尋找工作機會。

SAG-AFTRA的財務長Joely Fisher反駁，強調罷工者都能夠、願意，而且想要工作，「我自己就迫不急待地想回去做事」。