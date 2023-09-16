我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

侯友宜紐約會台青 當一日廚師煮牛肉麵下煎餃

唐山燒烤店翻版 鄭州女在餐廳拒搭訕 遭拽髮拖行

罷工者可領失業給付 加州議會通過

編譯胡立宗／綜合報導
好萊塢編劇與演員目前仍持續罷工。（美聯社）
好萊塢編劇與演員目前仍持續罷工。（美聯社）

罷工者是否可以請領失業給付引發爭議，但該法案在加州眾議會先以59對18票同意，參議會後再以27票贊成對12票反對放行，最後將由州長紐森決定是否於2024年1月1日生效。

紐森雖未直接對修正案表態，但日前受訪時曾稱，加州失業保險已經向聯邦借了180億元，「任何增加開支的行動都須謹慎」。目前只有紐約州與新澤西州實施類似規定，也就是罷工者可申請失業給付。

好萊塢正在罷工的美國編劇工會（WGA）與美國演員工會（SAG-AFTRA）已經表態支持，數十個工會也為該案背書。提案的民主黨籍參議員波坦提諾（Anthony Portantino）強調，此舉是為勞資談判增加一點潤滑劑，罷工並非浪漫之事，而是艱辛異常的決定，同時超過兩周的罷工才適用，雇主不必太過擔心。

8月下旬，波坦提諾提出SB-799法案，旨在為罷工工人提供失業保險（unemployment insurance），幫助他們維持收支平衡，並保護他們免於負債或失去住所。 根據SB 799法案，罷工工人在罷工兩周後，將有資格從失業保險中領取賠付金。

加州商會（California Chamber of Commerce）與130多個商業團體已經表態反對，共和黨籍參議員達勒（Brian Dahle）也直言，該案太過瘋狂，罷工本質是勞資糾紛，而不是就業問題。其他質疑包括，失業給付是給沒有工作者的，但罷工者還有工作機會；加州商會也認為州法可能牴觸聯邦法令，請領人必須能夠工作、願意工作，且積極尋找工作機會。

SAG-AFTRA的財務長Joely Fisher反駁，強調罷工者都能夠、願意，而且想要工作，「我自己就迫不急待地想回去做事」。

罷工 加州 保險

上一則

加州溫室氣體排放量新法 影響5300家企業

下一則

洛華埠煙草店遭搶 店員老婦臉被暴打濺血

延伸閱讀

科羅拉多河水位回升 長期水資源危機仍在

科羅拉多河水位回升 長期水資源危機仍在
汽車工人發動歷史性罷工 首波鎖定這3間工廠有原因

汽車工人發動歷史性罷工 首波鎖定這3間工廠有原因
班尼奧夫：讓金山更安全 不是做不到

班尼奧夫：讓金山更安全 不是做不到
洛縣擬撥款 助校園降溫 保護學生免受酷暑

洛縣擬撥款 助校園降溫 保護學生免受酷暑
新法掃除建房障礙 柏克萊興建學生宿舍解套

新法掃除建房障礙 柏克萊興建學生宿舍解套
范士丹若辭 州長紐森將請非參選人暫代

范士丹若辭 州長紐森將請非參選人暫代

熱門新聞

房屋遭嚴重破壞，新屋主損失近百萬。（記者趙健/攝影）

華人417萬買新屋 一個月被盜6次 損失近百萬

2023-09-10 19:38
梅根目前在南加的聖塔芭芭拉生活。圖為她在當地的義大利菜餐廳吃生日前大餐。（取材自梅根IG）

前王妃梅根南加生活 開14萬元豪車吃8元速食

2023-09-12 18:45
嫌疑人得手後迅速逃跑。（目擊者視頻）

洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開

2023-09-11 15:04
南加兩名男子跟蹤一名購物者途中被捕。（ABC）

奢侈品店購物被跟蹤 南加爾灣住屋遭洗劫超10萬

2023-09-12 16:20
好市多超值月餅測評，錯過美心還有「平替」，只要20元。（世說新聞小組製作）

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

2023-09-14 21:18
VIP按摩店網站的圖片，標語「紳士特別按摩服務」，配有性感女生照片。（VIP按摩店網站）

兩華女「精心策劃」逼迫賣淫 華人區擁多家色情店

2023-09-11 21:23

超人氣

更多 >
7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用

7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用
華人抗議旅行社費用過高且扣護照 旅行社回：並未扣押

華人抗議旅行社費用過高且扣護照 旅行社回：並未扣押
「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了

「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了
洛華埠商鋪遭非裔搶劫 女店員攔阻被暴打血流不止

洛華埠商鋪遭非裔搶劫 女店員攔阻被暴打血流不止
航太專家「紅二代」 李尚福掌中國國防半年就出事？

航太專家「紅二代」 李尚福掌中國國防半年就出事？