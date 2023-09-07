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川普再拚大位 華裔反應不一

記者啟鉻／洛杉磯報導

美國前總統川普已第四次遭檢方起訴，如今他官司纏身，但似乎支持度並未受到影響。對於川普有可能在2024年再次參選總統，華裔選民反應不一。部分華裔支持者相信，川普一定會再次挑戰總統大位。還有部分華人雖持懷疑態度，但看到川普支持度如此強勁，認為川普有很大可能獲共和黨提名參選總統。

共計40名民主黨籍聯邦議員援引美國憲法第14修正案條款，2022年12月末提案禁止前總統川普再度參選公職。源於1860年代的憲法第14修正案第三節，內容規定曾為南方聯盟(Confederacy)成員者不得擔任公職。民主黨籍眾議員主張，憲法第14修正案第3節條款的規範適用於川普。

張曼君曾在川普擔任總統期間，獲任白宮運輸部顧問，也曾擔任共和黨亞太美國媒體總監。她表示，川普有資格參選。因為川普呼聲高，選民很歡迎他，所以民主黨人才一再嘗試阻撓。而且指控之一、將白宮文件拿回家，拜登也曾做過。張曼君相信川普一定能獲得共和黨提名角逐總統，而且最終勝選的幾率很大。

羅蘭岡華協會長陳正治認為，川普雖然被告，但要倘若法庭的幾個陪審員決定川普有罪，最終讓他失去參選資格，無論如何無以服眾。美國是民主國家，應該有肚量，在2024年讓川普參選。川普到底是愛國還是叛國，應該交由選民來決定。

美華總前主席李社潮表示，民眾希望能夠選出一位無論是個人品德，還是領導能力都很優秀的總統，可以代表多數選民利益，符合大多數民眾的價值觀，而川普的一些做法與民眾期望差距比較大。至於川普是否能參選總統，目前兩黨鬥爭很激烈；如果共和黨推出川普作為候選人，川普當然應該參選，誰也無法阻止。李社潮認為，川普即使參選，從種種跡象看，想要勝選也不容易。

社區人士楊先生是川普的堅定支持者。他表示，川普非傳統政治人物，有魄力，他應該繼續參選美國總統。楊先生認為自己是理智的川粉。他說，川普不是政客，有草根性格。他不依別人喜好來決定事務，而是首先考慮是否對美國有利，他愛美國，會讓美國更加強大。

英國牛津大學經濟史學博士徐永泰說，美國前總統川普與其他18名曾在川普執政期間擔任要職的官員，在喬治亞州被指控干擾和企圖影響選舉結果。首位受審的前白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)曾表表聲明，認為指控不應在喬治亞州地方法院審理，因為他曾是聯邦政府雇員，如果違法，必須引用聯邦法律，而不是喬州的地方法。梅杜斯的聲明，給喬治亞州檢察官造成極大挑戰，因為其他被起訴的官員也可採取同樣的辯護策略。

若這種攻防策略成功，移送到聯邦法院的可能性將大幅增加，這對川普很有利。庭審時間延長，川普代表共和黨參選總統的機會愈大。而聯邦法庭的審判不允許媒體在場，因此對川普的指控不太可能被政黨利用來炒作，對川普的團隊而言是個好消息。如果川普或任何共和黨的候選人當選下屆總統，也可以特赦川普。

徐永泰認為，對川普及其官員在喬治亞州的指控將是一場漫長的過程，會極大影響川普的競選。然而，對於那些不支持他的人來說，這只是在他早已受損的聲譽上撒鹽而已，不支持他的人也不會因此改變立場。至於支持川普的鐵粉，則不太可能受影響。

川普 共和黨 喬治亞州

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