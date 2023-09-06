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加州房貸紓困金近5億 居民仍可提出申請

編譯組／綜合報導
加州仍有近5億元房貸紓困金可用，符合資格的加州居民可提出申請。(Getty Images)
加州仍有近5億元房貸紓困金可用，符合資格的加州居民可提出申請。(Getty Images)

加州仍有近5億元房貸紓困金可用，符合資格的加州居民仍可提出申請。這項「加州貸款救濟計畫」(California Mortgage Relief Program)向未繳交至少兩次貸款或逾期繳款的特定收入限額居民等符合資格者、提供最高達8萬元援助。

逾期繳款的欠款截止日期已自2023年3月1日、延至2023年8月1日。「CalHFA Homeowner Relief Corp.」總裁法蘭克林（Rebecca Franklin）聲明表示，許多房主仍努力解決疫情導致財務影響，重設拖欠款截止日期、代表有更多家庭符合資格參加計畫。

不過，官員們與計劃支持人士認為，由於包括貸款類型與規模在內的紓困補助申請要求，在美國最昂貴房市之一的灣區，獲得補助金援資格可能更加困難。對於符合資格者來說，申請過程可能讓人卻步。

「舊金山紀事報」報導，2021年底，紐森宣布聯邦政府批准加州計畫，向疫情期間拖欠房屋貸款者、提供十億元貸款減免補助金，目前尚有一半額度仍未使用。這項計畫免費，並且是一次性補助款項、無須償還。計畫可協助逾期貸款付款（至少兩次逾期繳款）、遲繳地產稅、2020年1月或之後提出部分減免與貸款延期者、反向抵押貸款拖欠（Reverse mortgage arrearages）。

根據「洛杉磯時報」報導，計畫沒有最後期限，將持續協助房主、直至十億元用完為止。

所有申請人必須滿足以下要求：

‧必須於2020年1月21日之後、面臨與疫情相關的財務困難，定義為因疫情而導致收入減少或生活費用資加，包括醫療費用、更多家庭成員或公用事業服務支出。

‧18歲以上居民家庭總收入需等於或低於該地區收入中位數150%。

‧房主目前必須擁有並居住在加州房產作為其主要住所。房產最多可包含四個住房單位。

‧房主持有現金或資產（不包括退休帳戶儲蓄）不可等於或大於所需紓困金總額加上2萬元。

根據所需財務援助類型，可能還有其他要求。可在計畫網站內容找到完整列表。

貸款 加州 紓困金

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