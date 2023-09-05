自駕龍頭Cruise與Waymo 將進駐洛市

自動駕駛Cruise公司宣布擴展至洛杉磯市，宣布自動駕駛乘車量每月成長49％，並逐步推出自動駕駛叫車服務。（截至官網）

在自動駕駛領域經歷了一年顯著的成長後，Cruise公司正將其自動駕駛出租車 業務擴展至洛杉磯 市。

作為通用汽車（General Motors）的子公司，Cruise在進軍美國第二大城市的努力取得了明顯的進展，其每月自動駕駛乘車量增長了49％，每周服務次數更已超過1萬次。Cruise近期宣布，將在洛杉磯展開試運營，然後逐步推出自動駕駛叫車服務。

Cruise的首席執行官沃格特（Kyle Vogt）表示，儘管取得了這些成就，他們的工作遠未結束，今年還有更多計畫將會陸續展開。

與此同時，Alphabet集團旗下的Waymo也在自動駕駛領域取得了重大進展。經過多年的不懈努力，自動駕駛技術終於成為現實。Cruise和Waymo在試點城市的實際應用經驗，正將這一技術擴展至其他城市，為眾多乘客提供多元的出行選擇。

對兩家公司而言，在多個城市實現自主駕駛，成為自動駕駛技術中的一個重要里程碑。一旦技術能夠在一、兩個主要城市成功落地，將其擴展到其他城市已不再是技術上的挑戰，而是更多取決於車輛供應問題。隨著供應鏈的穩定和擴大，市場占有率將會迅速擴展。

沃格特曾表示，從去年的數十輛運營車輛，他們現在同時運營數百輛，高峰時可達約400輛。明年，這個數字預計將達到數千輛，未來幾年的增長速度可能將至少達到每年10倍。

Cruise和Waymo都發現，他們的技術能夠輕易適應不同城市的環境，不需要重新訓練。通過對一些城市特有特徵的微調，例如交通信號燈的形狀或交通圓環的性質，他們的自動駕駛出租車可以快速適應新城市的駕駛環境。

目前，Waymo已在舊金山地區的高速公路上進行測試，雖然目前Waymo和Cruise尚未在網約車中提供高速公路行駛的選項，但這一服務的實現已不再遙遠。從安全性的角度來看，這兩家公司宣稱，數據顯示自動駕駛汽車的表現勝過人類駕駛員。儘管在灣區 發生一些事件引起了抗議活動，試圖限制這一技術的擴展，但實際的體驗卻顯示，這些車輛駕駛非常謹慎且專注，不受酒醉等因素的影響，轉彎和停車操作也相當流暢。乘客可以在車內發送短信、工作，而不會感到不適。若乘客不繫上安全帶，Cruise的車輛將無法啟動，Waymo的工作人員將會聯繫乘客。隨著乘客使用的時間增加，及考慮到Cruise和Waymo的技術表現和發展愈來愈成熟後，監管機構試圖限制技術發展，將變得更加困難。