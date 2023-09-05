我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華人打造5000呎生態屋 不吹冷氣也涼

又降價至少15%+政府補助7500元 特斯拉看車人潮不斷

自駕龍頭Cruise與Waymo 將進駐洛市

洛杉磯訊
自動駕駛Cruise公司宣布擴展至洛杉磯市，宣布自動駕駛乘車量每月成長49％，並逐步推出自動駕駛叫車服務。（截至官網）
自動駕駛Cruise公司宣布擴展至洛杉磯市，宣布自動駕駛乘車量每月成長49％，並逐步推出自動駕駛叫車服務。（截至官網）

在自動駕駛領域經歷了一年顯著的成長後，Cruise公司正將其自動駕駛出租車業務擴展至洛杉磯市。

作為通用汽車（General Motors）的子公司，Cruise在進軍美國第二大城市的努力取得了明顯的進展，其每月自動駕駛乘車量增長了49％，每周服務次數更已超過1萬次。Cruise近期宣布，將在洛杉磯展開試運營，然後逐步推出自動駕駛叫車服務。

Cruise的首席執行官沃格特（Kyle Vogt）表示，儘管取得了這些成就，他們的工作遠未結束，今年還有更多計畫將會陸續展開。

與此同時，Alphabet集團旗下的Waymo也在自動駕駛領域取得了重大進展。經過多年的不懈努力，自動駕駛技術終於成為現實。Cruise和Waymo在試點城市的實際應用經驗，正將這一技術擴展至其他城市，為眾多乘客提供多元的出行選擇。

對兩家公司而言，在多個城市實現自主駕駛，成為自動駕駛技術中的一個重要里程碑。一旦技術能夠在一、兩個主要城市成功落地，將其擴展到其他城市已不再是技術上的挑戰，而是更多取決於車輛供應問題。隨著供應鏈的穩定和擴大，市場占有率將會迅速擴展。

沃格特曾表示，從去年的數十輛運營車輛，他們現在同時運營數百輛，高峰時可達約400輛。明年，這個數字預計將達到數千輛，未來幾年的增長速度可能將至少達到每年10倍。

Cruise和Waymo都發現，他們的技術能夠輕易適應不同城市的環境，不需要重新訓練。通過對一些城市特有特徵的微調，例如交通信號燈的形狀或交通圓環的性質，他們的自動駕駛出租車可以快速適應新城市的駕駛環境。

目前，Waymo已在舊金山地區的高速公路上進行測試，雖然目前Waymo和Cruise尚未在網約車中提供高速公路行駛的選項，但這一服務的實現已不再遙遠。從安全性的角度來看，這兩家公司宣稱，數據顯示自動駕駛汽車的表現勝過人類駕駛員。儘管在灣區發生一些事件引起了抗議活動，試圖限制這一技術的擴展，但實際的體驗卻顯示，這些車輛駕駛非常謹慎且專注，不受酒醉等因素的影響，轉彎和停車操作也相當流暢。乘客可以在車內發送短信、工作，而不會感到不適。若乘客不繫上安全帶，Cruise的車輛將無法啟動，Waymo的工作人員將會聯繫乘客。隨著乘客使用的時間增加，及考慮到Cruise和Waymo的技術表現和發展愈來愈成熟後，監管機構試圖限制技術發展，將變得更加困難。

租車 洛杉磯 灣區

上一則

家長團體提2公投 恐剝奪LGBTQ+醫療權

下一則

自駕卡車拚上路 州議會過頭關

延伸閱讀

無人出租車擋路致死 勞工抗議扣留車輛

無人出租車擋路致死 勞工抗議扣留車輛
隨意停車…自動駕駛出租車5毛病惱人

隨意停車…自動駕駛出租車5毛病惱人
舊金山無人駕駛計程車 料擴至灣區各城市

舊金山無人駕駛計程車 料擴至灣區各城市
十多輛無人計程車在舊金山馬路停住 北灘區交通堵塞

十多輛無人計程車在舊金山馬路停住 北灘區交通堵塞
自駕公車Loop 舊金山灣金銀島上路

自駕公車Loop 舊金山灣金銀島上路
自駕計程車Waymo下周收費 夜間及周末擬浮動定價

自駕計程車Waymo下周收費 夜間及周末擬浮動定價

熱門新聞

大量青少年在購物中心打群架。(取材自TikTok)

南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？

2023-08-28 15:54
據多位華人區地產經紀透露，近幾個月來，來自中國的現金買家數量增長明顯。（本報資料照片）

現金搶房 中國買家增 不乏30多歲出走家庭

2023-08-29 14:08
警方查獲的來自CVS的藥品。（CHP）

南加零元購在此銷贓…警突襲「圍欄」 查獲贓物近20萬元

2023-09-01 14:35
物流業者兼貨車司機王志剛，現已經將貨車賣掉，退出物流行業。（記者啟鉻／攝影）

「卡車司機」月薪萬元不再 華人司機紛紛轉行

2023-09-03 02:19
Covid疫苗示意圖（Pexels）

CDC:新版Covid疫苗估九月中推出 這類人應盡快接種

2023-09-01 20:08
南加華人打造生態屋，夏天不開空調巨涼爽 ，每月只用交最低電費。（世說新聞小組製作）

世說新聞╱華人打造生態屋 不開空調巨涼爽超省電

2023-08-31 21:37

超人氣

更多 >
彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤

彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤
美「手術式」精準打擊中國晶片業 已占上風

美「手術式」精準打擊中國晶片業 已占上風
走線專題╱中國偷渡來美 九死一生

走線專題╱中國偷渡來美 九死一生
女星親吻梁朝偉拍照 劉嘉玲不忍質問：為什麼夾我老公

女星親吻梁朝偉拍照 劉嘉玲不忍質問：為什麼夾我老公
中國玉壺擬人化 「逃出大英博物館」點擊破千萬

中國玉壺擬人化 「逃出大英博物館」點擊破千萬