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調查：年賺8萬 在加州才好生活

【洛杉磯訊】
加州生活成本高，單身人士一年賺8萬元以上，才可以過得比較舒服。圖為好萊塢。（取材自Pexels）
加州生活成本高，單身人士一年賺8萬元以上，才可以過得比較舒服。圖為好萊塢。（取材自Pexels）

眾所周知，加州的物價、房價相對較貴。那麼加州居民，一年至少要賺多少錢才可以過得比較舒服？個人財務顧問公司「GOBankingRates」數據指出，對單身人士而言，一年賺8萬元以上，才可以過得比較舒服。

該網站結合勞工部（US Bureau of Labor）數據以及密蘇里（Missouri）州政府的一項研究，總結出全美49個州的單身人士「生存薪資」（living wage）。「生存薪資」是指足以維持基本生活開銷的薪資標準。該項統計顯示，加州單身人士的「生存薪資」為8萬13元，是「生存薪資」要求第三高的州。排名第一的是夏威夷，需要11萬2411元；其次為麻州（Massachusetts），需要8萬7909元。

這項研究的作者Dawn Allcot表示，這三州目前的房價中位數在全美均處於前列，這就解釋為何這三個州維持生活所需要的薪資水平較高。

加州房地產經紀人協會（California Association of Realtors）數據顯示，加州8月獨立屋的房價中位數為83萬2340元；康斗（condo）及連排屋（townhomes）的房價中位數為64萬5000元，房租的中間價為每個月2912元。

夏威夷房價中位數為71萬3000元，麻州為64萬元。

加州每隔幾年就會調高最低時薪，以應對物價上漲。目前最低時薪為15.5元，不過個別城市、地區也會出台相關法令，其最低時薪會高於加州的最低時薪。

全美各州「生存薪資」最低的州前三名分別為密西西比州（4萬5906元）、奧克拉荷馬州（Oklahoma）（4萬6024元）及阿拉巴馬州（Alabama）（4萬6577元）。

加州 房價 最低時薪

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